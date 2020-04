Call Me By Your Name 2 : Luca Guadagnino confirme le casting

Plébiscité en raison de sa délicatesse, "Call Me By Your Name" est l'un des meilleurs titres autour du sentiment amoureux qu'on ait pu voir ces dernières années. Son réalisateur, Luca Guadagnino, confirme que la suite est presque sur les rails, avec un nouveau scénariste

On se souvient que Luca Guadagnino nous a fait passer un début d'année 2018 fort agréable avec son lumineux Call Me By Your Name. L'ambiance rétro et ensoleillée de l'Italie s'accordait avec l'expression sentimentale d'Elio (Timothée Chalamet), attiré par le charismatique Olivier (Armie Hammer), un étudiant venu apprendre auprès de son père, un professeur réputé. À son contact, le jeune homme va découvrir ce qu'est le désir et connaîtra sa première déception amoureuse.

Call Me By Your Name 2 s'appuiera sur le même casting

Le film a cette qualité de nous faire entrer dans cette histoire sans jamais nous brusquer. Le metteur en scène italien fait preuve de finesse dans l'emballage formel, tout en dirigeant à merveille ses deux acteurs principaux. Une suite à maintes fois été évoquée et elle revient dans l'actualité avec une déclaration de Guadagnino auprès du média italien Gay.it (via The Playlist). On y apprend qu'avant que le confinement entre en vigueur, il devait voyager aux USA pour rencontrer le scénariste qui allait l'aider dans l'élaboration de cette suite.

Je devais aller en Amérique pour rencontrer un scénariste que j'aime si fort, même si je ne mentionnerais pas son nom, pour parler de cette seconde partie. Malheureusement, c'est annulé . Bien sûr, c'est un plaisir de retrouver Timothée Chalamet, Armie Hammer, Michael Stulhbarg, Esther Garrel et les autres. Ils seront tous dans le nouveau film.

Ce changement de scénariste est quelque peu étrange quand on sait que celui du premier, James Ivory, a décroché l'Oscar de la meilleure adaptation - le film est tiré d'un roman de André Aciman. Guadagnino veut sûrement apporter des nouvelles idées dans ce film, sans forcément répéter ce qui a été fait dans le premier. On ne sait d'ailleurs pas ce que racontera cette suite. L'auteur de Call Me By Your Name, a sorti plus de 10 ans après, une suite en version papier.

Nommée Find Me, elle raconte la nouvelle rencontre entre Elio et Olivier. Le premier est désormais un pianiste adulé quand le second a réussi à devenir professeur et a deux enfants. Est-ce que le scénario va reprendre ces éléments ou est-ce que Guadagnino veut suivre un chemin différent ? Une question qui ne trouve pas encore de réponse. L'Italien pourra rencontrer le scénariste qu'il a dans le viseur quand la pandémie en cours sera terminée.