Cameron Diaz de retour après 10 ans : découvrez le trailer du film Netflix Back in Action

Après dix ans d’absence, Cameron Diaz s’apprête à revenir sur les écrans dans "Back in Action". Le film d’action, qui sortira sur Netflix, vient de s’offrir une bande-annonce.

Cameron Diaz fait son grand retour dans Back in Action

L’année 2025 marquera le grand retour de Cameron Diaz à l’écran. Elle sera à l’affiche du long-métrage Back in Action, qui sortira sur Netflix. Elle y tiendra le rôle d’Emily, une mère de famille qui a justement pris sa retraite d’espionne pour la CIA avant d’être rattrapée par son passé avec son mari Matt, lui aussi un ancien espion.

L’interprète d’Emily n’était plus apparue à l’écran depuis son rôle dans la comédie musicale Annie, il y a dix ans. Pour son retour, elle fait de nouveau équipe avec Jamie Foxx, qui était lui aussi à l’affiche d’Annie et qui incarne Matt dans Back in Action. Si les fans de Cameron Diaz devront encore patienter avant de pouvoir découvrir le long-métrage, celui-ci se dévoile dans une bande-annonce.

L’actrice s’en donne à cœur joie dans la bande-annonce

Tout comme Jamie Foxx à ses côtés, Cameron Diaz s’en donne à cœur joie dans le trailer de Back in Action. Les deux acteurs semblent s’éclater à jouer les nombreuses scènes d’action montrées dans ces images. Sortis de leur retraite contre leur gré, les deux anciens espions retrouvent vite leurs réflexes pour faire face à la menace qui se dresse devant eux.

Le film fait aussi plusieurs parallèles entre Emily et son interprète. Car l’ancienne espionne reprend donc du service après s’être écartée pendant plusieurs années du monde qu’elle connaissait afin de se consacrer à sa vie de famille. Et elle avoue à son mari que le monde de l’espionnage lui a manqué.

Le film sortira en début d’année prochaine

Back in Action a été réalisé par Seth Gordon, qui a notamment dirigé la comédie Comment tuer son boss ? ainsi que des épisodes de la série d’action The Night Agent. Il a aussi écrit le scénario de son nouveau film avec Brendan O’Brien. En plus de Cameron Diaz et Jamie Foxx, Andrew Scott, Glenn Close ou encore Kyle Chandler ont été recrutés pour le long-métrage.

Back in Action sera visible sur Netflix à partir du 17 janvier 2025.