Cameron Diaz explique pourquoi elle a arrêté le cinéma pendant 11 ans

Après 11 ans d'absence, Cameron Diaz s'apprête à faire son grand retour au cinéma avec Back in Action, une comédie d'action prévue sur Netflix en janvier 2025. L'actrice a récemment expliqué les raisons qui l'ont poussée à quitter Hollywood pendant plus d'une décennie.

Cameron Diaz se confie sur l'arrêt (et la reprise) de sa carrière

Cameron Diaz, l'une des figures emblématiques de Hollywood dans les années 1990 et 2000, a marqué le grand écran avec des rôles mémorables dans des comédies à succès comme The Mask, Mary à tout prix, Charlie et ses drôles de dames ou encore la série de films Shrek.

Cependant, en 2014, l'actrice a pris une décision radicale en mettant fin à sa carrière au cinéma, s'éloignant des plateaux pendant plus de 11 ans. Sa décision a surpris de nombreux fans, mais Cameron Diaz est récemment revenue sur les raisons profondes qui l'ont poussée à faire ce choix, lors du sommet Fortune's Most Powerful Women (via Variety).

Pour Cameron Diaz, s'éloigner de Hollywood représentait bien plus qu'une simple pause professionnelle : il s'agissait de reprendre le contrôle de sa vie. « Pour moi, c'était quelque chose que je devais absolument faire », a-t-elle expliqué. « Cela me semblait essentiel pour me réapproprier ma propre vie. Et je me moquais éperdument de tout le reste. » L'actrice a souligné que sa décision n'était pas influencée par des offres ou des opportunités professionnelles. Sa priorité était ailleurs : elle souhaitait se concentrer sur elle-même et sur les aspects de sa vie qui lui tenaient à cœur, en particulier sa famille.

Cameron Diaz a insisté sur le fait qu'aucune proposition, quelle qu'elle soit, ne pouvait la détourner de cette volonté de prendre soin d'elle. « L'opinion de personne, le succès de personne, aucune offre, rien ne pouvait changer ma décision de prendre soin de moi et de construire la vie que je voulais vraiment. » Pour elle, il s'agissait avant tout de suivre sa passion et de construire un foyer. Elle a fondé une famille avec son époux, le musicien Benji Madden, avec qui elle a eu deux enfants.

Un retour sur les écrans prévu en 2025

Après plus d'une décennie loin des projecteurs, Cameron Diaz s'apprête à revenir sur le devant de la scène. Elle sera de retour dans Back in Action, une comédie d'action produite par Netflix, aux côtés de Jamie Foxx. Prévu pour le 17 janvier 2025, le film mettra en scène deux anciens agents de la CIA contraints de reprendre du service après que leurs identités secrètes ont été révélées. Le projet, dirigé par le réalisateur Seth Gordon, compte également dans son casting Kyle Chandler, Andrew Scott et Glenn Close.

Ce retour ne s'arrête pas à ce film. Cameron Diaz participera également à un nouveau volet de la franchise Shrek, où elle reprendra son rôle iconique de la princesse Fiona. Le cinquième film de la série animée réunira à nouveau Mike Myers dans le rôle de Shrek et Eddie Murphy dans celui de l'Âne. Avant ces nouvelles productions, ses derniers rôles remontaient à 2014, année où elle avait tourné dans Triple alliance, Sex Tape et le remake d'Annie, où elle interprétait le personnage de Miss Hannigan.