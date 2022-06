Cameron Diaz sort de sa retraite pour un film Netflix

Quatre ans après avoir mis un terme à sa carrière cinématographique, Cameron Diaz va retrouver un plateau de tournage avec une comédie d'action de Netflix. Elle sera accompagnée de Jamie Foxx.

Le visage des années 90 et 2000

Cameron Diaz nous aura fait rêver pendant les années 1990 et 2000. Dès son premier film, en 1994 avec The Mask, elle sortait le grand jeu. Aux côtés de Jim Carrey, l'actrice se révélait en sulfureuse Tina, une véritable pin-up à la Tex Avery. Derrière, elle enchaîne les rôles, majoritairement dans des comédies-romantiques (comme Le Mariage de mon meilleur ami). Mais la comédienne ne manque pas d'une certaine autodérision et le prouve avec le génial Mary à tout prix (1998). Elle prouve qu'elle peut se montrer particulièrement drôle dans des situations absurdes. Comme dans cette fameuse scène du "gel dans les cheveux".

Au final, en l'espace de cinq ans (de 1994 à 1999), Cameron Diaz participe à 14 films, et pas des moindres ! On notera notamment la comédie noire Very Bad Things (1998) et le très étrange Dans la peau de John Malkovich (1999) dans lesquels elle compose avec des rôles plus complexes. Les années 2000 sont alors tout aussi fructueuses pour elle avec Charlie et ses drôles de dames (2000) aux côtés de Drew Barrymore et Lucy Liu, Vanilla Sky (2001), Gangs of New York (2002) sans oublier Shrek (2001). C'est en effet elle qui prête sa voix (en VO) à Fiona dans la saga.

Tina (Cameron Diaz) - The Mask ©New Line Cinema

Malheureusement, les années 2010 se passent moins bien et Cameron Diaz enchaîne les échecs critiques dans des films qui ne marchent pas comme prévu au box-office. Elle a tout de même l'occasion d'offrir une de ses meilleures performances avec Cartel (2013). Pas suffisant néanmoins pour la garder devant les projecteurs les années qui suivent. Elle annonce alors, à la surprise générale, qu'elle met un terme à sa carrière cinématographique en 2018. Une retraite officielle qui aura duré quatre ans. Car on apprend aujourd'hui que l'actrice va enfin faire son retour !

Cameron Diaz est enfin de retour !

Deadline annonce en effet que Cameron Diaz a accepté de revenir pour un prochain film Netflix intitulé Back in Action. Le long-métrage sera une comédie d'action dont l'intrigue reste inconnue. Elle sera pour l'occasion dirigée par Seth Gordon (Comment tuer son Boss ?). Mais surtout, à ses côtés, on retrouvera la star Jamie Foxx. L'acteur en a profité pour partager sur Twitter un enregistrement d'une conversation qu'il a eu avec la comédienne. Et pour la rassurer sur son retour, Jamie Foxx a fait appel à l'immense champion de football américain Tom Brady, qui lui aussi avait annoncé sa retraite avant de revenir finalement sur les terrains.

On sent de l'excitation autant du côté de Jamie Foxx que de Cameron Diaz. Il faudra évidemment attendre de voir Back in Action pour pouvoir le juger. Mais on s'avoue ravi de retrouver la comédienne, dont le dernier rôle (dans un long-métrage) remonte à 2014. On ne sait pas encore quand sortira le film sur Netflix.