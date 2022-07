Camping : le camping des Flots Bleus ravagé par les flammes

L'équipe du camping et ses vacanciers de cinéma sont catastrophés. Atteint par les flammes de l'incendie qui ravage La Teste-de-Buch en Gironde, le camping des Flots Bleus, décor iconique des films "Camping", a été détruit.

Le camping des Flots Bleus, star de la saga "Camping", a brûlé

Plus qu'un simple décor de cinéma, c'est un lieu iconique qui a été détruit par le terrible incendie qui ravage depuis plusieurs joursLa Teste-de-Buch en Gironde. Le camping des Flots Bleus, célèbre lieu de villégiature au pied de la dune du Pilat, et qui avait accueilli les tournages de Camping et de ses deux suites, a en effet malheureusement été atteint et dévoré par les flammes.

Évacué pendant la nuit du 12 au 13 juillet 2022, il fait partie des cinq campings "détruits à 90%", comme annoncé le 18 juillet par la préfète du département.

Camping ©Pathé

Le directeur du camping des Flots Bleus, Franck Couderc, s'est ému de la catastrophe au micro de France 3.

On se doutait qu’avec le vent, ça allait être très compliqué (...) On a assumé le principal, on a évacué nos vacanciers et nos salariés, et il n’y a pas de blessé et c’est ça l’essentiel. Nous, on a tout perdu. J’avais toute ma vie là-bas, ma compagne s’occupait du resto...

Franck Dubosc apporte son soutien

L'acteur et réalisateur Franck Dubosc, qui a incarné à trois reprises Patrick Chirac dans la série de films de Fabien Onteniente, s'est ainsi montré très touché et s'est exprimé sur les réseaux sociaux.

Lui aussi très affecté, le réalisateur des films s'est dit "catastrophé" au micro de RTL. Il évoque notamment un "cataclysme sans nom".

Je suis catastrophé par ce drame. Je suis catastrophé pas que pour le camping des Flots Bleus d'ailleurs, puisqu'il y a cinq campings autour. Il y a celui d'un ami, qui était juste à côté, qui était en pleurs cet après-midi... (...) C'est un cataclysme sans nom."

Pour le moment, plus de 15 000 hectares ont malheureusement été brûlés par les deux grands feux qui se sont déclarés en Gironde. Ne reste plus qu'à prendre au mot Franck Dubosc et espérer que la reconstruction, de ce camping et des autres structures détruites, pourra alors commencer au plus tôt.