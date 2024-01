Canal+ : du très lourd arrive côté films et séries en février

Découvrez les nouveaux films et séries attendus sur Canal+ en février 2024 avec notamment le plus gros succès cinématographique de 2023, et le favori des prochains César.

Canal+ : les nouveaux films attendus en février

Après un mois de janvier riche en nouveautés cinéma, Canal+ continue sur sa lancée en février, avec notamment l'arrivée d'un immense succès au box-office 2023, et un film français dont on ne cesse de parler.

Barbie de Greta Gerwig sera disponible sur Canal+ dès le 16 février. Il s'agit du plus gros succès au box-office mondial de 2023 devant Super Mario Bros. le film. Porté par Margot Robbie et Ryan Gosling, le film raconte les aventures de la célèbre poupée blonde, qui coule des jours heureux dans le monde féerique de Barbieland.

Cependant, l'histoire prend une tournure inattendue lorsque Barbie est éjectée de ce monde trop parfait et atterrit dans la réalité, un monde imparfait et beaucoup plus complexe.

Dans cette réalité, Barbie fait face à de nombreux défis qui la confrontent à des questions d'identité, de valeurs et de vraie signification du bonheur. Accompagnée de Ken, qui lui aussi découvre une autre réalité très éloignée du monde qu'il connaît, Barbie se lance dans une aventure qui l'amène à redéfinir sa propre conception de la perfection et des normes sociétales.

Ryan Gosling et Margot Robbie dans le film Barbie © Warner Bros. Pictures

Autre nouveauté très attendue sur Canal+ en février (la date est encore à connaître, mais il pourrait être diffusé au moment des César) : Anatomie d'une chute de Justine Triet, Palme d'or à Cannes, grand favori des César, et nommé à cinq reprises aux Oscars (y compris en meilleur film).

Porté par Sandra Hüller, le film raconte le procès d'une mère de famille, soupçonnée d'avoir tué son mari. Avec ce dispositif, Justine Triet décortique les mécanismes de la relation de couple.

Parmi les autres films attendus en février sur Canal+, on peut citer aussi Gran Turismo ou encore Insidious : The Red Door.

Le calendrier des films

Canal+ : les nouvelles séries attendues en février

Côté séries, les abonnés ne seront pas en reste non plus avec notamment l'arrivée de deux nouveaux programmes très attendus de la part des amateurs de shows télévisuels.

Feud : Capote vs The Swans de Ryan Murphy est la deuxième saison de son anthologie Feud, qui revient sur des rivalités célèbres. Alors que la première saison traitait de la rivalité entre Bette David et Joan Crawford, cette deuxième saison s'attarde à relater la trahison du célèbre écrivain Truman Capote envers plusieurs de ses amies de la haute société new-yorkaise surnommées ses "cygnes".

En effet, dans un extrait d'un de ses livres publié par le magazine Esquire, le romancier dévoilait les secrets inavouables de ces femmes de pouvoir. Banni de la haute société, il s'est ensuite enfermé dans une spirale d'auto-destruction. Au casting, Ryan Murphy a encore sorti des grands noms de son chapeau autour de Tom Hollander qui incarne Truman Capote. On retrouvera ainsi Naomi Watts, Diane Lane, Chloë Sevigny, Demi Moore ou encore Calista Flockhart.

Cette série sera disponible dès le 1er février à l'heure US.

Autre série très attendue sur Canal+ en février : Full Circle, réalisée par Steven Soderbergh. La série diffusée sur HBO Max l'été dernier est décrite comme "un thriller haletant et vertigineux autour d’un enlèvement qui ne se déroule pas comme prévu et qui va attiser d’anciennes rivalités." Côté casting, on retrouve Zazie Beetz, Claire Danes, Dennis Quaid ou encore Timothy Olyphant.

Côté français, on découvrira la série Enterrement de vie de garçon, notamment créée par Panayotis Pascot et Fary. Divisée en quatre épisodes, elle retrace la nuit mouvementée de cinq amis après un événement traumatique. Elle sera disponible en intégralité dès le 14 février.