Canal Plus : l'agenda du mois de novembre avec le plus gros succès de l'année

Découvrez quels nouveaux films seront ajoutés sur Canal Plus en novembre avec notamment le plus gros succès de l'année 2024 au box-office français : la comédie "Un P'tit truc en plus" signée Artus.

Un p'tit truc en plus arrive sur Canal Plus en novembre Après avoir connu un énorme succès dans les salles de cinéma françaises, la comédie Un P'tit truc en plus réalisée par Artus arrive sur Canal Plus dès le 1ᵉʳ novembre. Sorti dans les salles en mai dernier, le film est rapidement devenu un énorme phénomène, porté par un excellent bouche-à-oreille des spectateurs. À ce jour, il est le plus grand succès de l'année 2024 au box-office français, avec un total de plus de dix millions et demi d'entrées. Pour rappel, le film suit un père et son fils en cavale (incarnés par Clovis Cornillac et Artus), qui, pour échapper à la police, trouvent refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Pour ne pas éveiller les soupçons, le personnage incarné par Artus se fait passer pour un pensionnaire et son père pour son éducateur. Le reste des nouveautés de novembre Un P'tit truc en plus n'est pas la seule nouveauté à retenir du mois de novembre sur Canal Plus, loin de là. Les abonnés sont particulièrement gâtés, avec d'autres films à ne pas manquer, comment La Zone d'intérêt, qui débarque dès le 3 novembre. Grand Prix au Festival de Cannes 2023, ce film de Jonathan Glazer est une immersion glaçante au sein de l'abominable normalité du directeur du camp d'Auschwitz, dont la maison idyllique jouxte les portes d'entrées du camp de la mort. Une plongée dans la banalité du mal, aussi passionnante que terrifiante. Le même jour sera mis en ligne Bob Marley : One Love, le biopic sur la star de la chanson, qui a attiré plus de deux millions de spectateurs dans les salles. Un autre biopic, celui sur Amy Winehouse, sera ajouté le 19 novembre. On notera également l'arrivée du dernier film de Quentin Dupieux, DAAAAAALI ! le 17 novembre, ainsi que le thriller intime Pas de vagues porté par François Civil, qui sera disponible le 26 novembre. L'agenda des nouveaux films ajoutés en novembre Le Seigneur des Anneaux, la trilogie (01/11)

Un P'tit truc en plus (01/11)

La Zone d'intérêt (05/11)

Bob Marley : One Love (05/11)

Godzilla X Kong : Le Nouvel Empire (08/11)

The Fall Guy (09/11)

Comme un lundi (10/11)

Sans jamais nous connaître (11/11)

Un coup de dés (12/11)

Chasse gardée (13/11)

DAAAAAALI ! (17/11)

Back to Black (19/11)

Les Trois Fantastiques (22/11)

Il reste encore demain (23/11)

Pas de vagues (26/11)