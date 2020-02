Candyman : la première bande-annonce du nouveau film est là

Vous avez aimé ? Partagez :

À peine plus de 20 ans après un troisième épisode fort inutile, « Candyman » revient sous l’impulsion de Jordan Peele pour un nouveau film qui entend bien rendre hommage au mythique boogeyman. Une première bande-annonce était attendue ces jours-ci et elle vient justement de tomber.

On ne compte plus les nombreux films d’horreur cultes qui ont eu des suites sans que ce ne soit nécessaire. On pourrait parler d’Halloween, Freddy ou Vendredi 13. Candyman n’échappe pas à la régle. Deux suites ont vu le jour après mais ce nouveau film entend bien les écarter pour s’inscrire dans la continuité du premier. L’orignal de 1992 réalisé par Bernard Rose s’inspire d’un écrit du dérangeant Clive Barker. Les fans du genre n’ont pas tardé à manifester leur attrait pour Candyman, même si le film a eu le droit à un scandale à sa sortie à cause d’un discours que certains ont considéré comme raciste.

Produit par Jordan Peele et réalisé par Nia DaCosta, ce Candyman va suivre Yahya Abdul-Mateen II dans la peau d’un artiste qui souhaite s’intéresser de plus près à la légende Daniel Robitaille. On se souvient qu’il s’agit d’un fils d’esclave, laissé pour mort après une romance qui avait mal tourné. Il était revenu d’outre-tombe avec un crochet et quelques abeilles comme partenaires de jeu. Cette nouvelle version va reprendre une grande partie des éléments de la mythologie initiale pour les mettre au goût du jour. Quand on sait à quel point Peele aime saupoudrer ses films d’un sous-texte politique, on se doute que ce Candyman va en faire de même – ce qui était d’ailleurs déjà dans le cas dans le film de Rose. Candyman ne serait rien sans son interprète, Tony Todd. C’est peu de le dire et il revient justement dans ce rôle marquant pour ce nouveau film.

Premier aperçu intrigant pour Candyman

La sortie étant prévue pour le milieu de cette année, on attendait que la promotion débute. Une première bande-annonce vient de tomber pour ouvrir les hostilités et nous permettre de mieux cerner ce que cette tentative souhaite raconter. Pas de Tony Todd mais plusieurs victimes à déplorer et une ambiance très particulière. Nia DaCosta a l’air d’avoir fait un travail très intéressant sur l’atmosphère et le traitement de la légende Candyman. On appréciera aussi la reprise, qui tombe à pic, du cultissime tube Say my Name des Destiny’s Child

Candyman arrive dans les salles françaises le 17 juin prochain.