Cannes 2020 : le Marché du Film pourrait se dérouler virtuellement

Personne ne sait encore ce qu'il adviendra du Festival de Cannes en cette année quelque peu perturbée par le coronavirus. Le temps joue en défaveur des organisateurs et on a du mal à le voir se dérouler, pour des raisons sanitaires évidentes. Le Marché du film, lui, pourrait se dérouler sous une autre forme.

À l'heure actuelle, aucune décision officielle n'a été prise pour le Festival de Cannes 2020 qui doit se dérouler en mai prochain. Mais sans vouloir jouer à l'oiseau de mauvais augure, il paraît assez flagrant que ce rassemblement ne pourra pas avoir lieu. Parce qu'en mai prochain, si des mesures auront ralenti le coronavirus, il restera sûrement encore des cas à traiter. Et dans le cadre d'un festival, avec des personnes venues de tous les horizons et des files d'attente qui vont contre les règles mises en place actuellement (vous pouvez oublier le fameux mètre d'écart là-bas), le risque de contamination demeure sérieux. Cannes se priverait d'une telle pub en sa défaveur. Donc, on attend de voir quelle décision va être prise, mais pour les raisons qu'on vient d'évoquer, on croit assez peu au maintien de cette édition.

Pourtant, son annulation serait un gros handicap pour l'écosystème cinématographique. On pense en particulier au Marché du Film, qui permet aux professionnels de l'industrie de se retrouver, de vendre des projets, d'acheter, de collaborer. Les enjeux sont énormes à cet étage du Palais des Festivals et une annulation de Cannes 2020 pourrait faire très mal à ceux qui sont concernés.

Vers un Marché du Film en virtuel en 2020 ?

D'après Deadline, une alternative serait possible afin de permettre au Marché d'exister. Comment ? Des agences américaines et certains leaders du marché indépendant seraient en train de plancher sur une solution virtuelle afin de permettre aux acteurs du Marché de travailler dans des conditions presque similaires. Jérôme Paillard, directeur du Marché du Film, affirme que ses équipes sont aussi ouvertes à cette option avec déjà quelques avancées sur le sujet. L'idéal serait évidemment que l'événement se déroule comme d'habitude, mais en ces temps incertains, ils ont déjà cette porte de sortie à portée de main.

La version virtuelle du Marché du Film permettrait de voir en ligne des films sur différents fuseaux horaires et de faire des événements ou des réunions en direct. En somme, les vendeurs comme les acheteurs pourraient continuer leur business sans se déplacer physiquement dans le sud de la France. Cependant, comme le signifiait le compte Twitter officiel du Festival de Cannes, il faudra attendre la mi-avril pour qu'un choix soit fait sur la tenue ou non de l'événement :