Cannes 2021 : découvrez le palmarès complet

L'heure de clôturer ce 74ème Festival de Cannes est arrivée et, avec elle, la remise des prix que tout le monde attendait. Quel film va donc succéder à "Parasite" ? Un réalisateur déjà détenteur d'une Palme d'or va-t-il en recevoir une seconde ? Découvrez le palmarès complet.

Cannes 2021 touche à sa fin

Comme à la fin de toutes les éditions, quand la Compétition officielle s'achève, les pronostics pleuvent de la part des festivaliers. Chacun défend son chouchou, tente de prédire ce que le jury va récompenser. Avec Spike Lee comme président, tout le monde s'attend à ce que le palmarès revêtissent des atours politiques. On connaît le cinéaste américain comme quelqu'un d'engagé et il y a justement eu du cinéma qui l'était dans les films retenus : du cinéma qui va dans ce sens dans les films retenus (La Fracture, à Haut et Fort, au Genou d'Ahed, à Lingui et Un héros). On a aussi vu des réalisateurs déjà palmés revenir tenter leur chance, afin d'entrer dans le cercle très fermé des doubles détenteurs de la récompense suprême sur la Croisette. Nanni Moretti, Apichatpong Weerasethakul et Jacques Audiard peuvent en rêver.

Si ce 74ème Festival de Cannes n'a pas toujours tenu ses promesses (certains gros auteurs attendus ont délivré des films moyens), on a tout de même pu rêver avec des propositions passionnantes. Titane et Memoria sont notamment deux de nos chouchous que l'on espérait retrouver au palmarès.

Contrairement à 2019, où Parasite était plébiscité par tout le monde, on a peiné à voir un favoris s'élever distinctement de la masse en 2021. C'est ce qui rendait l'annonce de ce palmarès assez excitant car on avait l'impression que tout pouvait se passer. Sans plus attendre, découvrez quels films ont été récompensés.

Le palmarès complet

Julia Ducournau devient donc la première réalisatrice a recevoir individuellement une Palme d'or. Avant elle, en 1993, Jane Campion avait co-reçu ce prix pour La Leçon de piano.