Cannes 2022 : découvrez le palmarès du 75e festival

Quel film a succédé à "Titane" en remportant la Palme d’or ? Découvrez le palmarès de la sélection officielle du 75e Festival de Cannes, ainsi que les coups de cœur de la rédaction.

75e Festival de Cannes : les coups de cœur de la rédaction

Les frères Dardenne, Park Chan-wook, Kelly Reichardt, James Gray, Hirokazu Kore-eda, Valeria Bruni-Tedeschi, David Cronenberg… Les cinéastes de renom et habitués du Festival de Cannes étaient au rendez-vous cette année sur la Croisette.

Face à cette sélection officielle, la rédaction de CinéSéries avait logiquement de grosses attentes et nous n’avons pas été déçus ! En tête de liste des coups de cœur figurent trois œuvres de nos cinéastes fétiches : Decision to Leave, l’histoire d’amour impossible prenant des allures de thriller signée Park Chan-wook ; Les Bonnes étoiles, la nouvelle affaire de famille poignante d’Hirokazu Kore-eda centrée sur l’abandon en Corée du Sud et enfin Armageddon Time, la sublime chronique adolescente de James Gray. Juste derrière arrive Leila et ses frères, drame social sur une famille qui essaie de s’extraire du gouffre mis en scène par Saeed Roustayi.

Armageddon Time ©Universal Pictures

Parmi les autres belles surprises, on peut notamment citer Nostalgia de Mario Martone, Showing Up de Kelly Reichardt, Tori et Lokita de Jean-Pierre et Luc Dardenne et Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi.

Hors compétition, Michel Hazanavicius a magistralement ouvert le festival avec l’hilarant Coupez !, suivi ensuite par Tom Cruise avec l'impressionnant Top Gun : Maverick, George Miller avec son superbe conte Trois mille ans à t’attendre et Baz Luhrmann avec l’électrisant Elvis.

Le palmarès de la sélection officielle

Quel film succède donc à Titane de Julia Ducournau ? Quels longs-métrages sortent du lot d’après le jury présidé par Vincent Lindon ? Découvrez la palmarès de la sélection officielle :