Cannes 2023 : Justine Triet, réalisatrice française, remporte la Palme d'or avec Anatomie d'une chute

La réalisatrice française Justine Triet a remporté la Palme d’or 2023 avec son film "Anatomie d'une chute". Découvrez le palmarès de la sélection officielle du 76e Festival de Cannes présidé par le cinéaste Ruben Östlund.

Cannes 2023 : c'est dans la boîte !

Après onze jours où la croisette a une nouvelle fois vibré au rythme du cinéma, le 76e Festival de Cannes a rendu son verdict ce samedi 27 mai. Présente pendant toute la durée de ce festival, la rédaction de CINESERIE a, elle aussi, vibré devant les films du monde entier montrés ici en avant-première mondiale. On se rappelle notamment du choc devant The Zone of Interest de Jonathan Glazer, ou encore de l'intense Anatomie d'une chute de Justine Triet.

Anatomie d'une chute de Justine Triet © Les Films Pelléas

Mais quels longs-métrages ont fait battre le coeur du jury, présidé cette année par Ruben Östlund, qui avait obtenu la Palme d'or l'année dernière pour Sans filtre ? Découvrez ci-dessous le palmarès complet de ce festival de Cannes 2023.

Le Palmarès complet du 76e Festival de Cannes 2023

Deux ans après Julia Ducournau pour Titane, c'est donc une nouvelle réalisatrice française, Justine Triet, qui repart avec la récompense suprême. Une nouvelle fierté pour le cinéma français !

Anatomie d'une chute sortira dans les salles françaises le 23 août prochain.

De quoi parle Anatomie d'une chute, Palme d'Or de Cannes 2023 ?

Samuel est retrouvé mort dans la neige au pied du chalet isolé où il vit avec sa femme Sandra, écrivaine allemande, et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel. Une enquête conclut à une "mort suspecte" : impossible de savoir s'il s'est suicidé ou s’il a été assassiné. Sandra est mise en examen, et nous suivrons son procès, véritable dissection du couple. Daniel est tiraillé : du tribunal à la maison, le doute s’installe entre la mère et le fils.

