Cannes 2023 : on a vu "Rien à perdre", nouveau grand rôle pour Virginie Efira

Virginie Efira incarne une mère prête à tout pour récupérer son fils emmené par l'aide sociale à l'enfance dans "Rien à perdre". Un nouveau grand rôle pour la comédienne dans un film qui manque de nuances.

Rien à perdre : quand tout s'effondre

Premier long-métrage de Delphine Deloget, Rien à perdre s'ouvre sur une course effrénée. Tandis que leur mère Sylvie (Virginie Efira) travaille en tant que serveuse dans un bar la nuit, l'adolescent Jean-Jacques (Félix Lefebvre) se précipite à l'hôpital pour y conduire son petit frère Sofiane (Alexis Tonetti), qui s'est brûlé au second degré. Plus de peur que de mal, et la petite famille reprend dans la foulée sa vie normale.

Mais à la suite d'un signalement, leur quotidien s'effondre brutalement lorsque l'aide sociale à l'enfance emmène Sofiane. Sylvie et Jean-Jacques se lancent dans un combat pour le récupérer. Déterminée à se battre jusqu'au bout pour ramener son benjamin chez eux, la mère de famille s'enfonce et sombre dans la dépression.

Rien à perdre ©Ad Vitam

Virginie Efira bouleversante

Après ses performances fabuleuses dans Revoir Paris, Les Enfants des autres ou encore L'Amour et les forêts, Virginie Efira brille à nouveau dans Rien à perdre. Habitée, la comédienne n'a aucun mal à nous faire croire en ce personnage et en son effondrement, et ce malgré un récit maladroit qui manque de nuances.

Dès que les confrontations entre Sylvie et les membres de l'aide sociale à l'enfance commencent, le long-métrage vire à l'affrontement un brin manichéen, dépeignant souvent les assistants comme des personnes manquant cruellement d'empathie, à commencer par celle interprétée par India Hair. Un court échange tente malgré tout de légitimer leur distance émotionnelle mais n'empêche malheureusement pas un profond déséquilibre dans le traitement des personnages.

Virginie Efira porte quoi qu'il en soit la colère du film, perd peu à peu ses nerfs et s'enfonce sans jamais sombrer dans la caricature, entourée de seconds rôles eux aussi excellents, parmi lesquels Félix Lefebvre, Arieh Worthalter et Mathieu Demy. Tous passent habilement de la détresse à l'humour désespéré, réussissant à construire une famille attachante qui ne cesse de se soutenir malgré la rancœur et les désaccords.

Sylvie (Virginie Efira) - Rien à perdre ©Ad Vitam

Une issue hasardeuse

La rage qui émane de Rien à perdre offre des scènes mémorables mais qui posent question. Le long-métrage se termine sur une prise de risques avec lequel le titre prend tout son sens, et qui laisse le spectateur circonspect vis-à-vis de l'avenir des protagonistes.

La loi mérite-t-elle d'être contournée au nom de l'amour qui unit une famille, aussi fragile et fêlée soit-elle ? C'est ce que semble dire le film, ce qui laisse dubitatif et confirme le sentiment que Rien à perdre prend le parti d'une mère peinant à se relever, occultant jusqu'au bout les bénéfices d'un système certes injuste, mais parfois nécessaire.

Rien à perdre est à découvrir au cinéma dès le 22 novembre 2023. Le film a été présenté à Un Certain Regard au 76e Festival de Cannes.