Cannes 2024 : on a vu une amitié émouvante entre un motard solitaire et un chien errant

Avec "Black Dog", présenté au Festival de Cannes 2024, Guan Hu offre un regard politique critique sur la société chinoise, au travers de la relation entre un homme solitaire et un chien errant. Un film d'auteur touchant où se croisent des humains et de véritables animaux, pour une oeuvre qui reste longtemps en tête et au coeur.

Black Dog, Chine et Chien

Dans Black Dog, nouveau film du réalisateur Guan Hu présenté dans la section Un Certain Regard au Festival de Cannes 2024, on suit l’histoire de Lang (Eddie Peng), un agent communal charger d’évacuer les chiens errants de sa ville natale du désert de Gobi, sur ordre du gouvernement. Sa ville va être prochainement rebâtie, après que l'essentiel de sa population en est parti et que les Jeux Olympiques de Pékin sont attendus comme un grand moment de relance. Des gangs et surtout des centaines de chiens peuplent la ville, dont un, simplement nommé le "chien noir", qui est suspecté d'avoir la rage. Lang va trouver ce chien, et progressivement l'apprivoiser.

Après son très grand spectacle La Brigade des 800, un des plus grands succès mondiaux de l'histoire du cinéma chinois, Guan Hu souhaitait faire un film d'auteur à la matière politique, avec une image naturaliste et contemplative pour raconter la rencontre de deux êtres marginalisés et condamnés à une forme d'immobilité. Le chien ne peut pas circuler en liberté, ni Lang qui sort juste de prison et doit rester dans un certain périmètre. Ancien motard d'acrobatie, célèbre dans sa région, celui-ci a été impliqué dans un homicide. Taiseux, quasiment muet, sa rencontre avec "black dog" va être l'occasion d'une renaissance.

Un film d'auteur peuplé de véritables animaux

Chronique politique et sociale, buddy movie contemplatif et même road movie avec Lang construisant un side car à sa moto pour le chien, Black Dog déplie l'animalité présente dans chaque être humain. Dans cette ville déshéritée, le zoo, quasiment à l'abandon dont se sont échappés certains animaux et dans lequel le père de Lang est gardien, est ainsi un lieu central de l'histoire. Un lieu de rencontre, de points de vues, un endroit à l'ambiance douce-amère où existe comme une très fragile liberté et communauté pour les hommes et les animaux.

Black Dog ©Memento Distribution

Notamment interpelés par la présence de plusieurs véritables animaux dans ce film d'auteur, des chiens, des serpents, un loup ou encore un tigre, nous avons rencontré Guan Hu pour savoir comment il avait travaillé avec ces personnages si particuliers.

Guan Hu : J'ai voulu me frotter à ce défi, et ce n'est effectivement pas facile. Mais c'était aussi très amusant. Une fois qu'on a trouvé la bonne méthode, ça fonctionne. En particulier avec les chiens, il faut beaucoup de patience. Les méthodes varient ensuite selon les animaux, mais on en avait les moyens. Le plus important est toujours d'avoir à les nourrir !

Le réalisateur de Black Dog expliquait par ailleurs que la chance avait aussi son rôle à jouer :