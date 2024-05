À J-2 de sa présentation à Cannes, Megalopolis éblouit dans des nouvelles images

"Megalopolis" est bien une fable épique futuriste avec de vrais jeux du cirque, des pouvoirs surnaturels, de la politique, de l'amour et des explosions... Avant sa présentation le 16 mai au Festival de Cannes, le film de Francis Ford Coppola se dévoile dans un trailer étourdissant.

Nouvelles images spectaculaires de Megalopolis

Après un premier teaser fascinant, un extrait d'une seule séquence quasi muette, Megalopolis se montre beaucoup plus dans une nouvelle bande-annonce (vidéo en tête d'article), à quelques dizaines d'heures de sa projection en compétition officielle au 77e Festival de Cannes.

Le synopsis du nouveau film de Francis Ford Coppola est maintenant bien connu, et ces nouvelles images détaillent enfin son intrigue. L'architecte Cesar Catalina, doté du pouvoir d'agir sur le temps, fait face au maire Frank Cicero. Deux visions d'une cité futuriste à rebâtir, et plus largement rebâtir la Cité, soit la société des humains dans son ensemble. Les références et les inspirations de la chute de l'Empire romain ne font en aucun cas mystère, et au sens propre comme au figuré Megalopolis en utilise le faste et la démesure pour son spectacle.

Megalopolis ©Le Pacte

En effet, si après la frugalité du premier teaser on pouvait encore s'inquiéter de savoir quelle échelle serait celle de Megalopolis, cette bande-annonce rassure sur sa dimension épique.

Adam Driver impérial ?

Adam Driver, qui entretient une relation élastique à son statut potentiel et légitime de meilleur acteur de sa génération, pourrait trouver dans le rôle principal de Megalopolis de quoi l'imposer pour de bon. On découvre par ailleurs dans ces nouvelles images une partie du beau casting qui l'entoure, notamment Giancarlo Esposito dans le rôle de Frank Cicero, sa fille Julia incarnée par Nathalie Emmanuel, Shia Labeouf dans le rôle de Claudio Pulcher ou encore Aubrey Plaza qui incarne un personnage nommé Wow Platinium.

Avec aussi Talia Shire au casting, soeur de Francis Ford Coppola, des prestigieux vétérans comme Jon Voight et Dustin Hoffman, le réalisateur semble avoir réalisé un voyage exceptionnel de cinéma. Réponse dans quelques jours à Cannes, avant sa sa sortie nationale le 25 septembre 2024.