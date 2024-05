Netflix réussit un (très) gros coup au Festival de Cannes 2024

Avant même que le palmarès du Festival de Cannes 2024 ne soit dévoilé, Netflix s'est porté acquéreur d'un des meilleurs films de cette 77e édition pour le montrer aux États-Unis et au Royaume-Uni. Un futur carton d'audience pour la plateforme de streaming ?

Le flair de Netflix

À la différence de la Mostra de Venise, ou du Festival de Toronto, le Festival de Cannes n'invite pas les productions originales ou distributions exclusives de Netflix dans ses différentes sélections. Mais rien n'empêche le géant du streaming d'être présent au Marché du Film de Cannes. Un endroit stratégique où se financent et se vendent beaucoup de films. C'est ainsi que, le 23 mai, Variety annonçait en exclusivité que Netflix se portait acquéreur des droits de distribution aux États-Unis et au Royaume-Uni du film de Jacques Audiard Emilia Perez, pour une somme aux alentours des 12 millions de dollars.

Un montant très important étant donné que la distribution Netflix du film ne concerne à ce jour que ces deux territoires. C'est en effet Pathé qui distribue le film dans les cinémas des pays francophones, et CDC United Network qui le montrera dans les pays d'Amérique du Sud.

Jessica (Selena Gomez) - Emilia Perez ©Pathé

Un futur carton d'audience sur la plateforme ?

C'est la société NEON qui, une fois de plus, distribuera sur le territoire nord-américain la nouvelle Palme d'or Anora de Sean Baker - après avoir notamment distribué les derniers lauréats du prix suprême cannois Parasite, Titane, Sans filtre et Anatomie d'une chute -. Mais Netflix a cependant réussi un très joli coup en acquérant la distribution nord-américaine et britannique d'Emilia Perez.

En effet, parmi les favoris à la Palme d'or 2024, le film de Jacques Audiard a été chaleureusement reçu par la critique, avant de repartir de la Croisette avec le Prix d'interprétation féminine remis à l'ensemble de son casting féminin et le Prix du Jury. Un joli doublé qui fait déjà une bonne publicité au film. Mais le plus important réside dans le film en lui-même.

En effet, il compte à son casting deux stars très connues aux États-Unis : Zoe Saldaña et Selena Gomez. Selena Gomez dispose d'une popularité monumentale en tant que chanteuse auprès de la jeune génération. Et Zoe Saldaña est associée à la saga Avatar depuis ses débuts en 2009. En outre, Emilia Perez est en langue espagnole, soit la deuxième langue la plus parlée aux États-Unis après l'anglais. Enfin, son subtil mélange entre film policier de narcotrafiquants et comédie musicale est un avantage pour un public friand de ces deux genres de cinéma.

Et on ajoutera que, déjà primé au Festival de Cannes, Emilia Perez sera un film sur lequel Netflix pourra vraisemblablement compter pour se distinguer aux Oscars 2025...