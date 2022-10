Captain America 4 : Harrison Ford confirmé dans le film Marvel

Le quatrième volet de “Captain America” continue à empiler les grosses annonces. La dernière en date : celle du remplaçant du regretté William Hurt pour jouer le Général Ross. Et son interprète n’est pas n’importe qui puisqu’il s’agit d’Harrison Ford.

Captain America 4 : un nouveau “rôle” pour Anthony Mackie

En 2019, Chris Evans abandonne le costume de Captain America qu’il a porté durant huit ans avec brio et charisme. Comme un symbole, son personnage donne son bouclier fétiche à son fidèle partenaire, Sam Wilson alias Falcon dans Avengers : Endgame. Cependant, il a fallu du temps au super-héros pour accepter son nouveau rôle et ses nouvelles responsabilités.

Chose qu’a plutôt bien montrée la série Falcon et Le Soldat de l’Hiver durant six épisodes. Au final, Sam Wilson endosse le costume symbolique, devenant le nouvel Captain America.

Anthony Mackie - Falcon et Le Soldat de l’Hiver ©Marvel

Rapidement après la fin de la série, un nouveau long-métrage Captain America a été annoncé par Marvel Studios. Intitulé Captain America : New World Order, il sera le premier film de la saga qui ne sera pas porté par Chris Evans. Il faudra donc voir ce que vaut Anthony Mackie dans ce nouveau rôle de super-héros de l'Amérique. L’acteur ne sera toutefois pas seul puisqu’il devrait être accompagné par l’acteur Danny Ramirez (vu dans Falcon et le Soldat de l’Hiver) qui jouera Joaquin Torres, un personnage bien connu des lecteurs des comics Marvel. En effet, il s’agit du nouveau Falcon.

Dans le reste du casting, on retrouvera deux autres personnages surprise : Sabra (interprétée par Shira Haas) qui est connue pour être une mutante, ce qui laisse de plus en plus entendre que les X-Men sont en chemin pour rejoindre le MCU. De l’autre côté, Captain America : New World Order verra le retour de Samuel Sterns, que l’on n'avait plus vu depuis L’Incroyable Hulk en 2008. Et, au vu de sa dernière apparition dans ce film, le personnage interprété par Tim Blake Nelson devrait revenir sous les traits du super-vilain Le Leader.

L’aventure MCU commence pour Harrison Ford

L’un des principaux points d’interrogation de ce nouveau volet de Captain America était la présence ou non du Général Thaddeus Ross. En effet, son interprète attitré dans le MCU depuis 2008 n’était autre que le regretté William Hurt, qui nous a quittés en mars dernier à l’âge de 71 ans. A cela, Marvel a donc répondu oui en lui trouvant un prestigieux remplaçant : Harrison Ford.

Harrison Ford - Blade Runner 2049 ©Sony Pictures Releasing France

Icône du grand divertissement hollywoodien avec des sagas cultes telles que Star Wars, Blade Runner ou bien Indiana Jones, la star hollywoodienne âgée de 80 ans reprendra donc le rôle de ce chef militaire intransigeant que l’on a vu dans L'Incroyable Hulk, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame et Black Widow.

Cependant, ce n’est pas tout ! Selon The Hollywood Reporter, Harrison Ford reprendra également ce rôle pour les besoins du film Thunderbolts prévu pour 2024. Rejoindra-t-il cette redoutable équipe d’anciens super-vilains ? Dans les comics, le personnage en fait partie… Sous les traits d’un Hulk ! En effet, le père de Betty Ross est connu pour détester au plus haut point Bruce Banner. Suite à une expérience, il subit une dose de rayonnements gamma et d'ondes cosmiques qui le transforment en titan à la peau rouge. Il se fait alors appeler Red Hulk, et dispose des mêmes capacités surpuissantes que son compatriote vert.

Harrison Ford est-il parti pour se transformer en géant durant les prochaines phases du MCU ? Nous le saurons peut-être dès le 1er mai 2024, date de la sortie de Captain America : New World Order.