Captain America 4 : Harrison Ford explique comment il a joué son rôle (et c'est très drôle)

Nouveau venu dans le MCU, la légende hollywoodienne Harrison Ford a expliqué, sans aucun filtre, ce qu'il avait dû faire pour tenir son rôle dans "Captain America : Brave New World". Des propos aussi sincères que drôles.

Harrison Ford nouvelle star du MCU

Harrison Ford, légende du cinéma et icône hollywoodienne a gagné au terme d'une formidable filmographie ce droit particulier : celui de n'en avoir rien à foutre. À 82 ans, celui qui a été entre autres Han Solo dans la saga Star Wars et le célèbre archéologue Indiana Jones, ne joue plus que selon ses propres règles. Ce qui occasionne des sorties et des déclarations très rafraîchissantes, dans un milieu toujours très policé. D'autant plus quand il s'agit de Disney.

Si Harrison Ford n'a jamais cherché à orienter vers sa carrière vers le géant Disney, c'est ce dernier qui finalement est venu à lui. Comment ? En rachetant les sociétés de production pour lesquels il a travaillé, notamment LucasFilm qui produit les sagas Star Wars et Indiana Jones... Ainsi, depuis 2019 et Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker, il n'est apparu que dans des productions rattachées à Disney : L'Appel de la forêt et Indiana Jones et le Cadran de la destinée. D'une certaine manière, il lui était donc difficile d'échapper à l'offre qui l'introduirait dans le MCU, autre grande franchise détenue par Disney.

"Faire l'idiot pour de l'argent"

C'est donc en tant que Thaddeus "Thunderbolt" Ross, et son alter ego colérique Red Hulk, qu'Harrison Ford fait son entrée dans le MCU, dans le prochain film Captain America : Brave New World. Un rôle qu'il tiendra à nouveau ensuite dans Thunderbolts.

Interrogé par Variety à la Comic-Con sur son incarnation de Red Hulk, qui a requis une performance en motion capture, Harrison Ford s'est montré sincère sur les ressources qu'il a mises en oeuvre.

Ce que ça m'a demandé ? De m'en foutre. Ça m'a demandé de faire l'idiot pour de l'argent, ce que j'ai déjà fait auparavant. Et je ne le dis pas méchamment. Je dis simplement qu'on doit parfois faire certaines choses que votre mère ne voudrait pas que vous fassiez - ou votre coach d'acting, si vous en avez un. Mais c'est amusant, et j'y ai pris du plaisir. J'ai passé un super moment, et je suis ravi des réactions du public devant le trailer.

Légendaire à l'écran, Harrison Ford l'est aussi en coulisses et devant la presse. La marque d'une superstar, tout simplement.