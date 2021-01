Captain America : Chris Evans en négociation pour revenir dans le MCU

Coup de tonnerre dans le Marvel Cinematic Universe ! Après les événements de "Avengers : Endgame", Chris Evans est en négociation avec le studio pour reprendre son rôle de Captain America. Une annonce surprise qui provoque inévitablement quelques interrogations.

Une page s'est tournée dans le MCU

Avengers : Endgame aura été une étape du MCU qui a achevé l'arc narratif de certains personnages. Les pertes les plus importantes sont celles d'Iron Man et Captain America. Deux personnages majeurs de l'univers qui sont là depuis le début. Le studio lance avec la phase 4 un processus de renouvellement intensif. Plusieurs nouvelles figures vont prendre la relève, avec toujours des anciens qui seront au rendez-vous. Avec l'arrivée de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, nous avions compris que l'après-Captain America était en train de se préparer. Le bouclier tombera normalement entre les mains de quelqu'un d'autre mais il se peut, finalement, que le héros soit intéressé par l'idée de le reprendre en sa possession.

Captain America reprendra du service

Deadline vient de faire une annonce sensationnelle en révélant que Chris Evans était en train de discuter avec Marvel pour reprendre le rôle dans l'univers étendu. Le média ne peut pas dire si un accord est déjà bouclé mais il nous assure qu'aucun nouveau film Captain America n'est prévu. Un retour du personnage se fera dans un projet dédié à un/des autre(s) héros. Comme quand Iron Man était apparu dans Captain America : Civil War, ou que Hulk a côtoyé Thor dans Ragnarok. Marvel doit encore confirmer ce retour tonitruant et inattendu mais ce rapport permet d'avoir une grosse confiance pour qu'il ait bien lieu.

La dernière fois que l'on a vu Steve Rogers, nous étions en présence d'un vieil homme qui n'était plus en capacité de s'opposer aux méchants. Mais on sait que le multivers va être largement exploité à l'avenir et cette astuce permettra sûrement de faire revenir Captain America sous une forme rajeunie. À moins que Chris Evans ne reprenne le rôle en incarnant le personnage à un âge avancé. Toutes les options doivent être envisagées pour le moment en l'absence d'informations plus approfondies. On aimerait, évidemment, qu'il revienne pour un rôle majeur mais il se peut aussi qu'il soit secondaire avec un temps réduit à l'écran. Dans tous les cas, qu'importe ce que prépare Marvel, le public sera à coup sûr heureux de retrouver son Captain America.