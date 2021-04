Captain America- Civil War : Emily VanCamp revient sur la scène du baiser

Après de brèves apparitions sur petit et grand écran, Emily VanCamp commence réellement sa carrière en 2007. En effet, elle obtient un rôle régulier dans l'acclamée Brothers and Sisters durant trois saisons. C'est surtout en 2011 que sa notoriété explose puisqu'elle décroche la tête d'affiche de la série Revenge. Dans cette adaptation moderne du Comte de Monte-Cristo, l'actrice s'y révèle durant quatre ans.

Toutefois, un an avant la fin du show, Emily VanCamp intègre le MCU en prêtant ses traits à l'agent 13 Sharon Carter dans le film Captain America : Le Soldat de l'Hiver. Un rôle qu'elle reprendra dans Captain America : Civil War, et plus récemment dans Falcon et Le Soldat de l'Hiver.

Dans Civil War, Sharon Carter s'était signalée par son soutien sans faille envers Captain America et ses compagnons contre le camp d'Iron Man. Une aide qu'elle a d'ailleurs payée très cher puisque Falcon & Le Soldat de l'Hiver la voit apparaître comme une fugitive qui ne peut plus revenir dans son propre pays.

Lors d'un entretien chez Variety, Emily VanCamp est revenue sur le personnage qu'elle interprète depuis sept ans. L'interview était également l'occasion de revenir sur la fameuse scène du baiser entre Captain America et l'agent 13. Une scène aussi malaisante pour les deux personnages que pour le MCU qui a voulu introduire maladroitement une romance entre les deux... sans jamais la terminer :

Il y a eu pas mal de réactions négatives à ce sujet. (...) On doit en rire aujourd'hui. Certaines intrigues fonctionnent et d'autres non. Cela reste malgré tout un film incroyable. Finalement, cette scène n'est qu'un détail.