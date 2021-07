Captain America Civil War sur TF1 : le rôle de Black Panther devait être différent

En marge des épisodes Avengers, "Captain America : Civil War" a réuni plusieurs super-héros de l'univers Marvel. On a notamment pu rencontrer Black Panther, pour ce qui a été sa première apparition. Mais Chadwick Boseman aurait pu avoir un temps à l'écran beaucoup plus faible.

L'affrontement entre Steve Rogers et Tony Stark

Seconde pièce de Joe et Anthony Russo au sein du Marvel Cinematic Universe, Captain America : Civil War met en scène un divorce à l'intérieur du groupe Avengers. Après les événements de L'Ère d'Ultron, le gouvernement américain veut cadrer les super-héros pour éviter qu'ils n'en fassent qu'à leur tête et causent d'autres dégâts. Ce qui ne plaît pas à Steve Rogers (Chris Evans), devenu chef des Avengers. Tenant à sa liberté, il donne envie à plusieurs de ses homologues de se ranger dans son camp. D'autres vont plutôt rejoindre Tony Stark (Robert Downey Jr.), enclin à travailler en accord avec le gouvernement. En promettant un affrontement entre deux figures emblématiques de l'univers Marvel, le film a attiré du monde dans les salles (1.1 milliard de dollars au box-office mondial).

Captain America : Civil War ©Marvel Studios

Black Panther aurait pu avoir un rôle différent dans Captain America : Civil War

Le film a permis de lancer le Spider-Man incarné par Tom Holland et également de présenter un autre personnage devenu très populaire auprès du public : Black Panther/T'Challa (Chadwick Boseman). Quand Civil War sort, nous sommes au tout début de la phase 3. L'aventure en solo du personnage arrivera deux ans plus tard et va être un énorme succès financier (1,3 milliard de dollars au box-office mondial). Le super-héros issu du Wakanda avait cependant un rôle beaucoup moins important dans une précédente version du scénario. T'Challa devait d'ailleurs ne pas enfiler son costume dans le film. Pourquoi ça ? Alors qu'ils sont en pleine écriture, les scénaristes Christopher Markus et Stephen McFeely s'attendent à devoir davantage mettre en avant Spider-Man. Black Panther doit seulement être teaser rapidement en attendant son film. Marvel est, pendant ce temps, en négociation avec Sony pour incorporer le personnage dans son univers étendu. Pour rappel, le studio détient les droits du personnage et a même lancé son propre reboot avec Andrew Garfield.

Les discussions s'étendent et, il y a eu un moment où tout le monde en interne a cru que l'Homme-Araignée ne pourrait pas être de la partie. À partir de là, Black Panther a été développé plus que prévu dans le scénario. Puis, durant le processus d'écriture, Marvel a pu conclure un accord en ce qui concerne Spider-Man. Or, plus question de revenir en arrière. Black Panther a donc gardé sa place et le personnage incarné par Tom Holland a eu le droit à une place moins significative.