Captain America et Batman se battent dans ce superbe fan art

Il faut laisser libre court à son imagination, surtout quand on est doué pour la création graphique. C'est ce qu'a fait l'artiste Pablo Ruiz, qui a réuni ses deux héros préférés, Batman et Captain America; dans un fan art particulièrement réussi. Une image qu'on aimerait voir un jour sur grand écran, mais il faudrait à cette fin que Marvel et DC s'unissent...

Le fan art existe depuis la nuit des temps de l'art, que ce soit en dessin ou en écriture - avec les fan fictions. Qui n'a jamais gribouillé sur un coin de table une version personnelle d'un héros, ou imaginer des confrontations inédites, des croisements rêvés ? Avec les réseaux sociaux et particulièrement Instagram, la qualité des fan art atteint un très, très haut niveau, avec quelques artistes dont la réputation n'est plus à faire, comme @bosslogic par exemple. Dernière remarquable création en date, une image rassemblant Captain America (sous les traits de Chris Evans) et Batman (sous ceux de Ben Affleck). Une très jolie création de l'artiste freelance Pablo Ruiz, à apprécier ci-dessous. Parions qu'un grand nombre de fans des univers Marvel et DC apprécieront cette rivalité très séduisante, mais difficilement envisageable...

Marvel vs DC en une seule image

L'image fait rêver, mais comment penser un jour voir cet affrontement se réaliser ? En effet, dans leurs univers respectifs, Captain America a pris une retraite bien méritée et Ben Affleck ne porte plus le costume du Justicier Masqué. Si ces deux personnages ne sont pas à l'origine de la prise du pouvoir de Marvel et DC sur le cinéma contemporain (il s'agit plutôt de Tony Stark dans Iron Man et Clark Kent dans Man of Steel), Captain America et Batman sont les chefs de leur bande de héros, à savoir les Avengers du MCU et la Justice League du DCEU, les formes étendues des "marques" Marvel et DC. Si cette image précisément est donc un pur fantasme, c'est surtout la rivalité de Marvel et de DC qui y est suggérée. Et il n'est pas interdit qu'un jour les deux équipes se rencontrent, mais avec probablement d'autres personnages (et très probablement dans un futur pas si proche...).

Il n'empêche, on se demande forcément qui des deux remporterait ce combat. Et la balance pourrait pencher du côté de Batman/Bruce Wayne... En effet, l'avantage de celui-ci est de disposer d'une fortune colossale, à l'image de Tony Stark, ce qui lui donne un avantage stratégique considérable. Capable de s'équiper comme il l'entend et de faire de Gotham City son terrain de jeu, Batman aurait ainsi le dessus. Mais c'est au corps-à-corps que les chances se rééquilibreraient, avec Captain America disposant peut-être de plus d'agilité physique et de son fameux bouclier... Et pour vous, qui de Captain America ou de Batman l'emporterait ?