Captain Marvel 2 : les réalisateurs du premier ne reviendront pas

Premier film Marvel à mettre en avant une femme en tête d’affiche, « Captain Marvel » avait un duo composé de Anna Boden et Ryan Fleck aux commandes. Carol Danvers aura une nouvelle aventure en solitaire mais le studio veut du sang neuf à l’écriture ainsi qu’à la mise en scène.

Captain Marvel est arrivée à temps. Quelques semaines avant l’épique conclusion Avengers : Endgame, le personnage le plus puissant croisé jusqu’ici dans le MCU faisant son apparition, les Avengers avaient besoin d’elle pour venir à bout de Thanos. Mais cette origin story a davantage marquée les esprits pour sa portée symbolique que pour ses qualités filmiques. En effet, Marvel aura attendu tout ce temps pour enfin dédier un film entier à une femme. Après, une fois qu’on prend du recul par rapport à cette situation, il n’y avait pas non plus de quoi sauter au plafond devant Captain Marvel.

Survivante de l’affrontement qui a coûté la vie à d’autres héros, Carol Danvers a un avenir dans le MCU. Il aurait été dommage de s’en débarrasser après aussi peu de temps. Le public ayant maintenant pu se familiariser avec elle, on attend de voir quel rôle elle peut jouer dans l’avenir de l’univers étendu, notamment sur son implication liée au pan cosmique qui va être très approfondi.

Du changement au scénario et à la mise en scène pour Captain Marvel 2

Brie Larson se fera un plaisir de reprendre le rôle dans Captain Marvel 2, elle qui s’est servie de tout le battage médiatique inhérent à Marvel pour mettre en avant ses engagements féministes. Mais The Hollywood Reporter annonce qu’il va y avoir du chamboulement aux postes créatifs importants par rapport au premier film. À l’écriture, on devrait retrouver cette fois Megan McDonnell, qui est déjà dans l’équipe scénaristique de la série WandaVision. Le deal n’est pas encore bouclé mais les discussions sont à un stade tellement avancé qu’on peut quasiment la considérer à bord.

Quant à la réalisation, c’est aussi un turnover qui va avoir lieu. Le duo Anna Boden/Ryan Fleck ne sera pas reconduit. Marvel ne leur ferme pas la porte et souhaiterait continuer de travailler avec eux sur d’autres projets, comme une possible série Disney+. Aucun nom n’est encore donné pour prendre les commandes, le média américain précise quand même qu’une femme serait prioritairement recherchée pour ce poste. Ce qui tombe en accord avec ce que l’univers de Captain Marvel veut exprimer et sur l’envie du studio de diversifier les profils. Il a déjà commencé à le faire avec Chloé Zhao et Cate Shortland pour Eternals et Black Widow.

Aucune date de sortie n’est encore annoncée mais une arrivée quelque part lors de l’année 2022 est fortement envisageable.