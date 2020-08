Captain Marvel 2 : on sait qui réalisera le film

Carol Danvers reviendra prochainement sur les écrans avec "Captain Marvel 2". Prévu pour l'été 2022, le film Marvel a enfin trouvé sa réalisatrice. C'est Nia DaCosta, derrière la caméra de "Candyman", qui dirigera cette fois Brie Larson.

Captain Marvel, LA super-héroïne du MCU

L'année dernière Marvel lançait un film très attendu du Marvel Cinematic Universe (MCU) avec Captain Marvel. Après le Wonder Woman de DC, c'était au tour du studio Marvel de proposer enfin un film de super-héros porté par une femme. Pour incarner la super-héroïne, Brie Larson, oscarisée en 2016 pour Room. L'intrigue, en plus de faire office d'origin story du personnage de Carol Danvers (alias Captain Marvel), met en scène un Nick Fury plus jeune puisque le film se déroule dans les années 1990, ainsi que les Skrulls, peuple extraterrestre disposant de pouvoirs de métamorphes. La fin du film fait également un lien direct avec Avengers : Endgame, dans lequel Carol Danvers revient pour aider les Avengers à vaincre Thanos. Etant donné l'énorme carton que fut Captain Marvel (plus d'un milliard de dollars au box-office mondial) c'est sans surprise que Marvel a prévu une nouvelle aventure pour la super-héroïne avec Captain Marvel 2.

Qui réalisera Captain Marvel 2 ?

Pour diriger ce nouveau film, Deadline annonce que Nia DaCosta a été engagée. La réalisatrice n'a pas encore un CV très impressionnant. Mais après quelques courts-métrages, un long-métrage (Little Woods avec Tessa Thompson) et deux épisodes de série, elle est montée en grade en se voyant confier le reboot de Candyman écrit par Jordan Peele. Le film n'étant pas encore sorti, difficile à ce jour de faire une opinion sur ses talents de réalisatrice. Mais on peut imaginer que si Jordan Peele (également producteur) a donné son aval, ce n'est pas pour rien. Par contre, pas sûr que Nia DaCosta jouisse d'une grande liberté sur Captain Marvel 2. Les productions Marvel sont dans l'ensemble assez formatées et à part quelques exceptions les réalisateurs et réalisatrices ont rarement l'occasion d'apposer leur patte. C'était le cas sur le premier Captain Marvel réalisé sans grande personnalité par Anna Boden et Ryan Fleck. On attendra néanmoins de voir le résultat dans quelques années... Le film est prévu pour le 6 juillet 2022 dans les salles françaises.