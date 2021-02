Captain Marvel 2 : qui sera la grande méchante du film ?

Après avoir cassé le box-office en 2019, la suite des aventures de "Captain Marvel" est actuellement en tournage. Mais qui affrontera cette fois-ci la femme la plus forte de l'univers ? Si on ne connait pas encore l'identité du méchant, on sait en revanche quelle actrice l'incarnera à l'écran...

Captain Marvel : girl power

En 2019, peu avant la sortie du très attendu Avengers : Endgame (censé clore l'arc Thanos), Captain Marvel voyait le jour. Premier film du MCU à être porté par une femme, il était également le premier à être réalisé par une femme (Anna Boden qui co-réalise avec Ryan Fleck). Par conséquent, le long-métrage était un petit événement à l'époque, ce qui explique en partie son important succès commercial. En effet, Captain Marvel a engrangé près d'1,3 milliards de recettes, pour un budget de 175 millions de dollars. Cela a fait de lui le septième film du MCU à passer ce chiffre symbolique. Devant de tels résultats, la sortie d'un second volet des aventures de la super-héroïne est donc devenue évidente.

Pour rappel, Captain Marvel est le nom de super-héros donné à Carol Danvers, une ancienne pilote de l'US Air Force qui, à la suite d'un accident durant lequel elle est rentrée en contact avec l'ADN Kree, s'est retrouvée avec des super-pouvoirs. Cela fait d'elle l'un des personnages les plus puissants de l'écurie créée par Stan Lee.

Carol Danvers (Brie Larson) - Captain Marvel ©Marvel Studios

Une actrice anglaise vue récemment dans un film Netflix

Peu d'informations circulent actuellement sur ce second volet qui se déroulera dans l'époque actuelle (et plus dans les années 90). Tout ce que l'on sait, c'est que Monica Rambeau (vue actuellement dans Wandavision, et incarnée par Teyonah Parris) sera dans cette suite. Elle sera accompagnée par Kamala Khan (Iman Vellani) qui aura droit à sa propre série sur Disney + : Ms.Marvel. Toutefois, si l'on ne sait connaît pas le nom de l'antagoniste du film, on connait son interprète : Zawe Ashton.

L'actrice n'est pas vraiment connue du grand public. En effet, ses deux performances les plus prépondérantes sont dans la série Fresh Meat, et plus récemment dans le film d'horreur Velvet Buzzsaw, produit par Netflix. Pour l'anglaise, son rôle dans Captain Marvel 2 est donc un tournant. Surtout, son personnage devrait avoir du répondant face à la force surpuissante de la super-héroine.

On rappelle que ce second opus changera de réalisateur. Ainsi, Nia DaCosta (Little Woods, Candyman) remplacera Anna Boden et Ryan Fleck, tandis que le scénario sera confié à Megan McDonnell (Wandavision). La date de sortie prévue est pour le 11 novembre 2022.