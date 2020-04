Captain Marvel 2 : une introduction aux prochains Avengers ?

Tant de chose se sont passées dernièrement dans le MCU. Une réinvention de l'univers étendu est obligatoire, entre passé et futur. Les Avengers que nous connaissons ne pourront plus exister mais une nouvelle équipe risque de prendre la place. Il se pourrait que "Captain Marvel 2" soit essentiel sur ce point.

Pas simple de se dire qu'il va falloir passer à autre chose après tous les films qui ont mené à Avengers : Endgame. C'est pourtant une réalité. L'équipe de l'on connaît ne sera plus jamais présente à l'écran. Il reste quand même quelques héros qui vont continuer. L'idée n'est évidemment pas de faire entièrement table rase du passé et de miser que sur des nouveaux. Mais rien que les pertes d'Iron Man, Black Widow et Captain Marvel sont colossales. À quoi s'attendre pour la suite ? On le sait déjà. Du moins assez brièvement.

La phase 4 est connue, avec quelques arrivées à prévoir, comme celles des Éternels ou de Shang-Chi. Sans compter ce qu'on va découvrir sur la plateforme Disney+ ! Le monde de Marvel est assez grand pour trouver des axes de renouvellement et installer d'autres enjeux. Introduite en fin de phase 3, Captain Marvel sera de retour pour la suite. Pas dans l'immédiat, certes, puisqu'il faudra attendre l'été 2021 pour voir Brie Larson reprendre le rôle.

Captain Marvel à l'origine des prochains Avengers ?

Une rumeur en provenance du site spécialisé MCU Cosmic annonce que ce film risque d'avoir une place absolument majeure dans le reste de l'univers étendu car il devrait permettre de lancer la nouvelle équipe des Avengers. Dans les comics, on les appelle les New Avengers, et cette équipe a une composition qui mélange des personnages qu'on connaît déjà sur le grand écran dans le cadre du MCU et d'autres qui pourraient faire leur arriver. Dans la première catégorie se trouve des gens comme Spider-Man, Hulk, Captain Marvel, Black Panther ou même Iron Man et Captain Marvel - ces deux derniers ne doivent plus être pris en considération. Dans la seconde, on peut citer Wolverine, Mr Fantastique, Spider-Woman, La Chose ou Namor.

L'épopée Avengers a été couronnée d'un tel succès que Marvel aurait raison de tenter de former une autre équipe. Les X-Men et Les 4 Fantastiques étant probablement sur le point d'entrer dans le MCU depuis le rachat des actifs de la Fox, on pourrait voir se dessiner les grand axes du plan à venir dans la phase 5 avec Captain Marvel 2. Cela voudrait dire que Carol Denver pourrait être à l'origine des New Avengers. Un choix pas illogique tant on la sait puissante et que Marvel veut donner aux femmes une place de choix dans les productions futures. Tout ça reste évidemment une rumeur et elle doit être prise avec la prudence nécessaire.