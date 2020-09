Captain Marvel : pourquoi Brie Larson avait refusé le rôle ?

Captain Marvel a fait son apparition dans le MCU juste avant le grand dénouement "Avengers : Endgame". Le personnage, l'un des plus puissants de l'univers étendu, a été confié à Brie Larson. Mais l'actrice aurait pu passer son tour pour une raison qu'elle explique.

Captain Marvel : une étape majeure du MCU

Captain Marvel est un film important dans la grande mécanique du Marvel Cinematic Universe. Après avoir dédié une aventure entière à un super-héros de couleur avec Black Panther, le studio en fait de même avec une femme. Pour Marvel, c'est le début de la fameuse diversité qui va irriguer la phase 4 du MCU. Si des femmes existaient déjà dans les autres films, aucune n'avait eu le privilège d'avoir un film entier à son nom. Captain Marvel est donc un tournant. Il fallait une super-héroïne à la hauteur pour un tel événement et c'est assez logiquement ce personnage qui a bénéficié de ce traitement de faveur. Carol Danvers est une femme puissante dans les comics, qui touche à la sphère cosmique de l'univers.

Pour l'incarner, Brie Larson a été désignée comme le profil idéal. Un rôle qu'elle va prendre très au sérieux, en s'en servant aussi pour le mettre au service de la cause féministe qu'elle défend dans la vraie vie. Elle porte un discours engagé lors de la promotion, ce qui ajoute une autre dimension à cette origin story. Captain Marvel, réalisé par Ryan Fleck et Anna Boden, raconte comment la pilote Carol Danvers acquiert des pouvoirs très puissants après un accident. Elle se transforme en Captain Marvel et devra lutter contre une menace extraterrestre.

Brie Larson avait des doutes

Si on ne doute plus du fait que Brie Larson corresponde parfaitement à ce personnage de femme forte, l'histoire aurait pu être très différente si elle n'avait pas accepté le rôle. Dans une vidéo postée sur sa propre chaîne YouTube, elle revient sur le moment où elle a reçu l'offre de Marvel. Elle révèle qu'elle était très anxieuse à l'idée de porter cette figure et qu'elle se considérait comme trop introvertie. Dans un premier temps, Brie Larson a refusé le rôle. Du moins, elle a dit à son agent de ne pas répondre positivement. Le studio n'a néanmoins pas été vexé par ce refus et a attendu quelques mois pour revenir à la charge. Elle a finalement accepté de prendre le rôle.

Nous étions à cette époque juste après le film Kong : Skull Island dans lequel elle a tourné. Une autre grosse production, dans la veine d'un film Marvel. Mais le rôle de Carol Danvers implique beaucoup de choses, parce que c'était la première fois qu'une femme avait son film dans le MCU et il ne s'agissait pas de quelqu'un de mineur dans la lutte contre Thanos. Elle savait qu'elle ne s'engageait pas dans un petit processus en cas d'accord. Maintenant, nul doute qu'elle ne doit pas regretter son choix. Brie Larson a prouvé qu'elle avait accepté de défendre tout ce qu'incarne Captain Marvel. Ce qui est drôle, c'est qu'elle avait passé des castings pour deux précédents films de l'univers, Thor et Iron Man 2, sans être retenue. Son heure n'était pas venue.

On la retrouvera dans un second épisode, cette fois réalisé par Nia DaCosta (le prochain Candyman). Cette suite est attendue sur les écrans français le 6 juillet 2022. Bien avant ça, une grosse poignées d'autres projets vont arriver, mais on ne saurait dire si Captain Marvel va se signaler dans l'un d'eux.