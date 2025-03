Carjackers : Frank Gastambide face à une bande de braqueurs dans ce nouveau film d’action

Peu de temps avant sa sortie sur Prime Video, Carjackers s’offre une spectaculaire bande-annonce, qui rappelle certains des films de Netflix ayant bien marché ces dernières années.

Prime Video imite Netflix avec Carjackers

Au cours des dernières années, plusieurs films d’action français ont rencontré un beau succès sur Netflix. On peut citer Balle perdue et sa suite ainsi que AKA, tous portés par Alban Lenoir, Voleuses, avec Adèle Exarchopoulos, Mélanie Laurent et Manon Bresch, ou plus récemment Ad Vitam, avec Guillaume Canet. Inspiré par ce succès, Prime Video a décidé d’imiter son concurrent en proposant un nouveau film d’action nerveux venu lui aussi de l’Hexagone : Carjackers.

Carjackers se concentre sur quatre jeunes adultes. Nora, Zoé, Steve et Prestance travaillent dans des palaces en tant que voituriers, hôtesses, bagagistes et barmen. Mais ils ont un secret : ils étudient leurs clients afin de les braquer sur la route. Experts en leur domaine, ils effectuent leurs braquages en moins d’une heure, pendant leur pause-déjeuner. Mais alors qu’ils préparent leur dernier coup, ils se retrouvent pourchassés par un redoutable tueur engagé pour les démasquer et les faire payer.

Un trailer explosif pour le long-métrage

À quelques jours de la sortie de Carjackers, Prime Video a mis en ligne la bande-annonce du film. Alors qu’ils préparent leur dernier gros coup, les quatre voleurs au centre de l’histoire se retrouvent bientôt poursuivis par le tueur qui les cherche, incarné par Franck Gastambide. Celui-ci semble prêt à tout pour remplir sa mission.

Le trailer nous montre plusieurs scènes d’action, dont de violents affrontements. Le film devrait aussi nous offrir des séquences de poursuites en voiture explosives et spectaculaires, dans la lignée de celles que l’on peut voir dans la franchise Balle perdue.

Sortie imminente

Carjackers est le premier long-métrage réalisé par Kamel Guemra. Ce dernier a aussi scénarisé le film, après avoir notamment participé à l’écriture de Balle perdue. Devant la caméra, Franck Gastambide incarne donc le tueur lancé à la poursuite des quatre principaux protagonistes. Ces derniers sont joués par Zoé Marchal, Maréva Ranarivelo, Bosh et Alassane Diong.

Prime Video a choisi de dévoiler la bande-annonce de Carjackers peu de temps avant la sortie du film. Car celui-ci sera visible dans seulement dix jours. Il sera mis en ligne sur la plateforme de streaming le vendredi 28 mars.