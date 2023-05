Carmen : une bande-annonce sublime pour le film avec Paul Mescal et Melissa Barrera

Avec "Carmen", Benjamin Millepied propose une relecture moderne de l'opéra de Georges Bizet. Un long-métrage qui s'annonce poétique et bouleversant, au vu de la bande-annonce.

Carmen : Benjamin Millepied revisite l'opéra de Georges Bizet

Le chorégraphe Benjamin Millepied signe son premier long-métrage avec Carmen. Une relecture moderne de l'opéra de Georges Bizet dans laquelle Melissa Barrera incarne le rôle-titre. Après le meurtre de sa mère, la jeune femme fuit le Mexique pour les États-Unis. Après avoir passé la frontière, elle tombe sur deux membres de la patrouille américaine. L'un d'eux, Aidan (Paul Mescal) abat son partenaire lorsque celui-ci se met à tuer les passeurs les uns après les autres.

Carmen ©Pathé

Recherchés par la police, Carmen et Aiden prennent la route ensemble en direction de Los Angeles pour rejoindre Masilda (Rossy De Palma), une vieille amie de la mère de l'héroïne. Leur voyage est marqué par des rencontres inespérées, par la danse, l'amour mais aussi la mort. Le long-métrage se dévoile un peu plus à travers une bande-annonce sublime. De nouvelles images qui promettent un voyage bouleversant, poétique et violent.

Elsa Pataky et le rappeur The D.O.C. complètent la distribution du film. Nicholas Britell signe quant à lui la bande originale.

Carmen est à découvrir au cinéma dès le 14 juin 2023. En attendant, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.