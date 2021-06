Carrie Fisher a son étoile sur le Hollywood Boulevard, Mark Hamill lui rend hommage

Après des années d’attente, la comédienne Carrie Fisher va enfin recevoir son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Son ami Mark Hamill a rendu hommage à la défunte actrice.

Carrie Fisher rejoint le Hollywood Walk of Fame

Carrie Fisher va enfin recevoir, à titre posthume, son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Décédée en 2016, l’interprète de la princesse Leia dans Star Wars n’avait en effet pas encore sa place sur le sol de cette avenue emblématique du septième art. Un affront qui vient d’être lavé, puisqu’elle recevra son étoile en 2022. La semaine dernière, la liste complète des intronisés sur le Hollywood Walk of Fame a été dévoilée. Et pour de nombreux fans, le nom de Carrie Fisher s’est tout de suite démarqué.

Princesse Leïa (Carrie Fisher) - Star Wars V : L'Empire contre-attaque ©LucasFilm

Outre Carrie Fisher, le cru 2022 comprend des grands noms du septième art comme Francis Ford Coppola, Willem Dafoe, Salma Hayek, Helen Hunt, Michael B Jordan, Ray Liotta, Jason Momoa ou encore Tessa Thompson. Côté télévision, Bob Odenkirk et Norman Reedus rejoignent également la liste des célébrités inscrites au Hollywood Walk of Fame. Ellen K., présidente du Hollywood Walk of Fame, a déclaré à propos des personnes intronisées :

Le jury a fait un travail incroyable en choisissant ces personnes très talentueuses

L’hommage de Mark Hamill

Mark Hamill, qui a lui-même reçu son étoile en 2018, en a profité pour rendre hommage à son amie. Sur son compte Twitter, le comédien a publié certaines de ses photographies préférées en compagnie de Carrie Fisher. Il a également laissé un petit message assez touchant :

« Je félicite et salue les 38 nouveaux lauréats du #HollywoodWalkOfFame. Bienvenue dans le quartier ! Beaucoup d'amour et un salut très spécial à ma sœur de l'espace Carrie Fisher, véritable force incomparable, hilarante et irrévérencieuse de la nature. Son étoile brillera d’ici pour l'éternité. »

L'actrice n’est d’ailleurs pas la seule de l’équipe Star Wars à recevoir son étoile en 2022. Parmi les lauréats, il y a également Ewan McGregor qui a été sélectionné, autre membre de la distribution de la licence Star Wars. Ce dernier a en effet incarné Obi-Wan Kenobi dans la prélogie. Un rôle qu’il va d’ailleurs reprendre dans la série Obi-Wan Kenobi.