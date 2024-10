Netflix prépare un Noël explosif avec ce nouveau thriller d'action mystérieux

Netflix a dévoilé le teaser d'un nouveau thriller, "Carry-on", qui arrive dans quelques semaines sur la plateforme. Un film qui s'annonce tendu et explosif, porté par Taron Egerton et Jason Bateman.

Des fêtes tendues sur Netflix pour Taron Egerton

Pour son nouveau film d'action, Jaume Collet-Serra louche clairement du côté de la saga qui a sublimé le genre à partir de la fin des années 80. En effet, dans Carry-on, disponible sur Netflix le 13 décembre et dont un premier teaser vient d'être dévoilé (vidéo en tête d'article), une intrigue explosive se déroule dans une aéroport, au moment de Noël. Période des fêtes et aéroport, cela sent bon la poisse de John McClane qui ne peut pas passer des fêtes tranquilles, et tout particulièrement dans le deuxième opus Die Hard : 58 minutes pour vivre.

Ethan Kopek (Taron Egerton) - Carry-on ©Netflix

Carry-on suit ainsi, durant le jour de Noël, le jeune agent de la TSA (Transportation Security Administration) Ethan Kopek (Taron Egerton). Celui-ci va être contraint par un mystérieux passager de laisser passer un dangereux bagage...

Un spécialiste de l'action aux commandes

On doit à Jaume Collet-Serra des thrillers très solides, dans le genre de l'action comme dans celui de l'horreur. On se souvient ainsi d'Esther en 2009 et Instinct de survie en 2016, ainsi que de sa série de films avec le vétéran de l'action Liam Neeson (Sans identité, Non-stop, Night Run et The Passenger). Passé récemment du côté des superproductions avec Jungle Cruise et Black Adam, le revoici donc sur son terrain de prédilection.

Face à Taron Egerton, c'est l'excellent Jason Bateman qui joue le mystérieux passager et maître-chanteur. Sont aussi au casting Dean Norris et Sofia Carson, celle-ci incarnant a priori le love interest du personnage principal et donc, on l'imagine, cible de choix pour le personnage incarné par Jason Bateman.

Avec le savoir-faire de Jaume Collet-Serra et ce très joli casting, on a bon espoir que Carry-on soit un thriller d'action réussi, haletant, explosif et parfait pour la fin d'année !