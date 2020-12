Cars 3 : découvrez comment les studios Pixar ont ressuscité Paul Newman

En 2017, le cinéaste Brian Fee est chargé de conclure la trilogie « Cars ». Pour l'occasion, il décide de proposer un film plus sombre et plus mature que les deux précédents opus. Mais c'était surtout l'occasion d'entendre une dernière fois Paul Newman à l'écran.

La trilogie Cars

En 2006, John Lasseter lance une nouvelle saga au sein de l'univers Pixar. Il met en scène Cars, qui se concentre sur Flash McQueen, un champion de course de Nascar. Le film rencontre un franc succès, est nommé deux fois aux Oscars et rapporte plus de 461 millions de dollars au box-office. En 2011, John Lasseter s'associe à Brad Lewis pour mettre en scène un deuxième opus. Mais les critiques ne sont pas totalement au rendez-vous. Le film reçoit un accueil assez froid et se place pour beaucoup comme la pire production des studios Pixar. Ça ne l'empêche pas de rapporter plus de 559 millions de dollars au box-office.

Cars 3 ©Pixar Animation

En 2017, Brian Fee doit conclure la trilogie et offrir son chant du cygne à Flash McQueen. Alors qu'il était concepteur des storyboards sur les deux premiers volets, il obtient une promotion et devient le réalisateur de Cars 3. Ce troisième long-métrage retrouve les louanges des critiques et des spectateurs. Malheureusement, il ne rapporte « que » 383 millions de dollars au box-office. Se plaçant ainsi comme le moins rentable de la trilogie. La faute, sans doute, à un ton plus sombre et plus dramatique que les deux précédents films. La bande-annonce, assez violente, a poussé certains parents à boycotter le film.

Un véritable travail de recherche

Brian Fee a cherché à être le plus réaliste possible dans son approche. Il voulait que ses personnages, mais également sa mise en scène, soient très proches des véritables courses de Nascar. L'histoire de Cars 3 est un reflet de ce que traversent les véritables sportifs de haut niveau comme l'explique le producteur Kevin Reher :

Flash a plus de dix ans d’expérience sur le circuit et il est confronté aux questions que se posent beaucoup d’athlètes au cours de leur carrière : faut-il se retirer au sommet ou rester dans la course jusqu’au bout ?

Cars 3 ©Pixar Animation

Forcément, l'équipe technique s'est fortement documentée au près de véritables pilotes chevronnés de Nascar comme le quadruple champion Jeff Gordon, ou Ray Evernham. Ce dernier s'est révélé être une véritable source d'informations d'après la co-productrice Andrea Warren :

Il nous a raconté l’enthousiasme débordant des jeunes pilotes qui ne jurent que par la vitesse, à l’inverse des pilotes plus expérimentés qui connaissent suffisamment ce sport pour l’aborder avec plus de subtilité.

Même certains personnages sont inspirés de véritables figures du Nascar. Par exemple, le personnage de Smokey est une référence directe à la légende Henry « Smokey » Yunick. Ce pilote et concepteur automobile a fait ses débuts dans les courses de Nascar. Il était surtout connu pour ses talents de mécanicien, de constructeur et de chef d'équipe. Ses équipes ont remporté 57 courses de Nascar Cup Series. Deux années de suite, il a été élu meilleur mécanicien du circuit.

Paul Newman ressuscité

L'irremplaçable Paul Newman, notamment à l'affiche de chef-d’œuvres comme L'Arnaque, Luke la main froide ou encore Les Sentiers de la Perdition est décédé le 26 septembre 2008 à l'âge de 84 ans. Peu de temps avant sa mort, il a doublé le Fabuleux Hudson Hornet, alias Doc Hudson, dans le premier film Cars. Pour les besoins de Cars 3, Brian Fee a ressuscité ce grand acteur.

Paul Newman

Lors des doublages du premier opus de la trilogie, le comédien et John Lasseter ont souvent échangé sur les sports automobiles entre les prises. Au bout d'un moment, John Lasseter a pris la décision d'enregistrer les histoires de Paul Newman. Elles se sont révélées inestimables pour les cinéastes qui souhaitaient ranimer la passion de l'acteur décédé. Ainsi, pour Cars 3, Brian Fee a réutilisé certaines de ces histoires pour les incorporer dans le montage final. Histoire de ramener Paul Newman une dernière fois à la vie...