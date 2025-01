Carton historique pour cette romance espagnole sur Prime Video

Si "À contre-sens" avait placé la barre très haut en termes de popularité, sa suite a su se hisser à son niveau en établissant elle-même un record sur Prime Video.

À contre-sens 2 suit les traces de son prédécesseur

Sorti en 2023 sur Prime Video, À contre-sens nous raconte l’histoire de deux adolescents qui tombent amoureux malgré des relations d’abord très fraîches. À leur grande surprise après des premiers échanges tendus, Noah et son nouveau demi-frère, Nick, commencent ainsi à développer de forts sentiments l’un pour l’autre.

Adapté du livre Culpa mía, écrit par Mercedes Ron, À contre-sens a fait très fort à sa sortie. Accumulant les vues sur Prime Video, il est allé jusqu’à devenir le plus gros succès de l’histoire de la plateforme pour un film original local tourné dans une autre langue que l’anglais. Sa suite, dévoilée en fin d’année dernière, avait donc fort à faire pour espérer être à la hauteur. Mais elle a clairement répondu présent.

Démarrage historique pour le film !

Deadline nous apprend que À contre-sens 2 a établi un nouveau record sur Prime Video, en signant le meilleur démarrage pour un programme original tourné dans une autre langue que l’anglais, films et séries confondus. Pour créer cette liste, Amazon a mesuré le nombre de visionnages de ses films et séries sur les quatre semaines suivant leur lancement.

Amazon n’a en revanche pas communiqué le nombre de visionnages qui ont permis au film espagnol d’établir ce record. En revanche, Deadline rapporte également que Apocalypse Z : le début de la fin et Maxton Hall – Le monde qui nou sépare sont arrivés respectivement deuxième et troisième des programmes en langue originale les plus populaires de Prime Video en 2024.

Plusieurs autres films autour de la saga arrivent

La popularité des films À contre-sens n’est plus à prouver. Amazon avait même anticipé le succès du second film, puisqu’un troisième volet a déjà été tourné. On sait même d’ores-et-déjà qu’il sortira cette année, même si on attend encore une date de sortie plus précise.

Amazon souhaite même capitaliser davantage sur ce succès puisqu’une version anglaise du premier film est même en préparation. Et une autre adaptation d’un roman de Mercedes Ron va nous être proposé. Il s’agira cette fois de Dímelo bajito, le premier roman de la trilogie Dímelo écrite par l’auteure. Le long-métrage sortira même en 2025. Même si là encore, aucune date précise n’a été communiquée à l’heure actuelle.