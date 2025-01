Casino : le film de Martin Scorsese est-il inspiré d'une histoire vraie ?

Ce soir, Arte diffuse "Casino", le chef-d'œuvre de Martin Scorsese sorti en 1995. Ce thriller plonge les spectateurs dans l'univers scintillant et corrompu de Las Vegas, où règnent le pouvoir, l'argent et la trahison. Mais derrière cette fresque flamboyante se cache une histoire inspirée de faits réels. Le film, écrit par Scorsese et le journaliste Nicholas Pileggi, est largement basé sur des événements authentiques ayant secoué le monde des casinos dans les années 1970 et 1980.

Une adaptation fidèle d’un récit journalistique

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Casino ne repose pas uniquement sur l’imagination de son scénariste. Le film est en effet l’adaptation du livre Casino: Love and Honor in Las Vegas, écrit par Nicholas Pileggi, journaliste d’investigation spécialisé dans le crime organisé. Pileggi avait déjà collaboré avec Scorsese sur Les Affranchis (1990), en apportant une touche de réalisme aux récits criminels. Son livre se base sur des années de recherches approfondies et de témoignages d'anciens acteurs du monde des jeux d'argent à Las Vegas.

L'histoire du film suit celle de Frank "Lefty" Rosenthal, un bookmaker de Chicago recruté par la mafia pour gérer plusieurs établissements de renom à Las Vegas. Sous son autorité, les casinos ont prospéré, mais cette prospérité cachait une gestion opaque mêlant pots-de-vin, détournements de fonds et blanchiment d'argent au profit de la pègre. L'adaptation cinématographique retranscrit fidèlement ces éléments, en illustrant le contrôle quasi total qu'exerçait le crime organisé sur l'industrie du jeu à cette époque.

Scorsese, en utilisant des techniques de narration immersives comme la voix off et des séquences au rythme effréné, parvient à restituer l’atmosphère étouffante et fascinante de cette période où le rêve américain côtoyait les pires dérives criminelles. À travers une mise en scène minutieuse, le réalisateur explore les rouages de cette machine infernale, où la frontière entre le glamour et la brutalité est mince.

Des personnages directement inspirés de figures réelles

Les personnages du film ne sont pas de simples créations de fiction, mais s’inspirent de personnalités ayant réellement existé dans le Las Vegas des années 70 et 80.

Sam "Ace" Rothstein, incarné par Robert De Niro, est une adaptation à l’écran de Frank Rosenthal, un homme qui gérait plusieurs casinos, dont le Stardust, le Fremont et le Hacienda. Rosenthal était un expert des paris sportifs, reconnu pour son génie dans la gestion des jeux, mais il opérait sous la surveillance étroite de la mafia de Chicago, qui utilisait ces établissements pour blanchir de l'argent. Contrairement à ce qui est montré dans le film, Rosenthal n'avait pas de licence officielle pour gérer les casinos, ce qui l'obligeait à travailler en sous-main.

Le personnage de Nicky Santoro, interprété par Joe Pesci, est quant à lui inspiré d'Anthony "Tony" Spilotro, un gangster notoire réputé pour sa brutalité et son absence totale de scrupules. Spilotro était envoyé à Las Vegas pour protéger les intérêts de la mafia et s'assurer que les profits restent sous leur contrôle. Son comportement violent et son goût pour les affaires personnelles l’ont finalement conduit à sa perte, illustrée dans le film par une fin tragique et brutale.

Enfin, Ginger McKenna, incarnée par Sharon Stone, est inspirée de Geri McGee, une ex-mannequin et danseuse de cabaret. Sa relation tumultueuse avec Rosenthal, marquée par des excès de drogue et d'alcool, ainsi que son attirance pour le mode de vie luxueux de Las Vegas, est représentée de manière poignante dans le film.

Bien que Scorsese ait pris quelques libertés narratives, le film reste globalement fidèle aux faits historiques. Il montre comment Las Vegas, autrefois sous l’emprise des familles criminelles, est finalement tombée sous le contrôle des grandes corporations, marquant la fin d’une époque de chaos et d’illégalité.