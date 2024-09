Un casting étonnant pour le biopic du couple le plus célèbre du cinéma français

La mode est au biopic, et un nouveau film biographique vient d'être annoncé, "Moi qui t'aimais" réalisé par Diane Kurys. Celui-ci racontera un des couples les plus célèbres du cinéma et de la culture française, avec un casting très séduisant pour faire revivre ces deux icônes à l'écran.

Yves Montand et Simone Signoret reviennent au cinéma

C'est lors du congrès des éditeurs de films, le FNCF 2024 qui s'est tenu à Deauville, que l'annonce a été faite. Alors que le genre du biopic est intensément exploité actuellement - rien qu'en France on compte le récent L'Abbé Pierre : Une vie de combats et prochainement Monsieur Aznavour -, c'est un autre film biographique qui se prépare. Voire même un biopic double, puisqu'il s'agira de raconter le couple mythique formé par Simone Signoret et Yves Montand.

Yves Montand - Simone Signoret ©AFP

Intitulé Moi qui t'aimais, comme dans la chanson iconique d'Yves Montand Les Feuilles mortes, et réalisé par Diane Kurys, il est attendu pour l'été 2025. Pour le moment, aucun détail du scénario n'a été dévoilé

Roschdy Zem et Marina Foïs au casting

Acteurs mythiques du cinéma, chacun de leur côté et ensemble avec quatre films (Les Sorcières de Salem, L'Aveu, La Veuve Couderc, La Guerre est finie), Simone Signoret et Yves Montand ont aussi formé un couple célèbre à la ville. Ils se sont rencontrés en août 1949 et se sont mariés en 1951. Une union qui ne sera jamais remise en cause et dure jusqu'à la mort de Simone Signoret en septembre 1985. Et ce, malgré les infidélités d'Yves Montand, la plus retentissante étant sa relation de quelques semaines avec Marilyn Monroe, révélée par la presse américaine. Simone Signoret, bien qu'humiliée sur la scène internationale, garde la tête haute et déclare notamment avec une élégance renversante :

Si Marilyn est amoureuse de mon mari, c'est la preuve qu'elle a bon goût.

Pour incarner Simone Signoret, c'est la charismatique et toujours remarquable Marina Foïs qui a été choisie. Et à ses côtés c'est Roschdy Zem qui incarnera le célèbre acteur et chanteur. Un choix sensé si l'on pense à la prestance et à la noirceur que les deux hommes peuvent d'apparence partager.