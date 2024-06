Un casting complètement fou pour le grand projet sur les Beatles

À peine remis de l'annonce que Sam Mendes réaliserait quatre longs-métrages sur les Beatles, voici qu'un casting principal est déjà annoncé et relayé. S'il est confirmé, il s'agira sans doute d'un des plus beaux castings de la décennie.

Un casting annoncé pour le biopic sur les Beatles

Puisque ce biopic en quatre films portera sur les britanniques de The Beatles, soit un des plus grands groupes de l'histoire de la musique, il faut voir les choses en très grand. Développé par les studios Sony Pictures - Sony détenant par ailleurs la totalité du catalogue des Beatles -, ces quatre films seront réalisés par Sam Mendes. Ce même prestigieux cinéaste britannique qui a montré avec ses deux films James Bond - aussi chez Sony Pictures - qu'il pouvait tout faire, et très bien.

Donc derrière la caméra, aucun souci à se faire sur les moyens et les savoir-faire à disposition. Restait évidemment la question épineuse du casting. Qui seront les acteurs chargés d'incarner John Lennon, George Harrison, Paul McCartney et Ringo Starr ?

L'élite de la jeune génération britannique

L'information, qui doit encore être officialisée par les talents concernés et Sony et donc reste au conditionnel, a cependant été reprise notamment par les sérieux NME et Vogue, ce qui nous invite à la regarder avec attention. Et les noms évoqués sont formidables, rassemblant des jeunes acteurs anglais et irlandais en pleine ascension.

John Lennon serait ainsi incarné par Harris Dickinson, 27 ans et révélé au grand public dans Sans filtre et Paul McCartney par la star d'Aftersun et du prochain Gladiator 2 l'irlandais Paul Mescal. Voilà déjà pour les deux membres les plus iconiques des Beatles, et ça apparaît déjà idéal.

Harry (Paul Mescal) - Sans jamais nous connaître ©Disney

Quant à Ringo Starr, c'est un autre irlandais en pleine ascension qui l'incarnerait : Barry Keoghan. Après Les Banshees d'Inisherin, Saltburn ou encore Bird présenté en compétition au Festival de Cannes 2024, celui qui sera aussi le Joker dans la suite de The Batman brûle comme Paul Mescal les étapes sur la route de la superstardom. Enfin pour George Harrison, le quatrième de la bande n'est pas encore au niveau de ces prestigieux partenaires. Et ferait même presque figure d'inconnu au niveau international avec notamment des interprétations remarquées, mais secondaires, dans Never let me go en 2010 et Rocketman en 2019 : Charlie Rowe.

Oliver (Barry Keoghan) - Saltburn ©MGM

Avec quatre films, chacun filmé du point de vue d'un des quatre musiciens, le projet s'annonce monumental. La sortie des quatre longs-métrages est annoncée à partir de 2027.