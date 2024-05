Casting exceptionnel pour le nouveau film de Romain Gavras

Romain Gavras prépare son nouveau film, "Sacrifice", et il a déjà un casting flamboyant et une intrigue excitante. La star du nouveau film Mad Max, un célèbre Avenger et d'autres noms prestigieux vont ainsi se retrouver pour une soirée ultra-chic qui va très, très mal tourner...

Romain Gavras à la conquête d'Hollywood

Après Athena, sorti sur Netflix après sa présentation en compétition à la Mostra de Venise 2022, Romain Gavras prépare son nouveau film. Plusieurs informations ont été dévoilées dont son titre, son synopsis et son casting principal. Et autant dire que c'est très prometteur.

Athena ©Netflix

Titré Sacrifice, ce film qui se présente comme une satire est annoncé comme un des projets les plus attractifs présentés au Marché du Film du Festival de Cannes 2024, où il devrait sans trop de difficultés trouver ses distributeurs. En effet, selon les informations de Deadline et signe que le projet est convaincant, il n'aura fallu que quelques jours après l'envoi du scénario pour que son casting soit constitué. Et quel casting !

Sont ainsi annoncés à l'affiche de Sacrifice Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Brendan Fraser et Salma Hayek Pinault. Pour son quatrième long-métrage et première réalisation en langue anglaise, Romain Gavras dispose donc d'un casting all stars.

Sacrifice, une satire façon Ruben Östlund ?

Le synopsis de Sacrifice est le suivant. Un groupe d'individus violents et radicaux prennent d'assaut un gala de charité ultra-sélectif, motivés par une quête mystique et la réalisation d'une prophétie. Anya Taylor-Joy devrait incarner la leader de ce groupe d'assaillants, et Chris Evans la star de cinéma qu'elle désigne pour être sacrifiée, avec deux autres personnes. Romain Gavras a expliqué l'origine de son idée à Deadline :

Ça vient d'une idée très simple. À chaque fois qu'on va à ces événements, que ce soit à Cannes, ou à un gala de charité, et que vous avez tous ces gens... J'ai ce côté malicieux, et je pense que le public aussi, quand on observe ce genre d'événements, d'une certaine manière on veut que quelque chose se passe très mal... Quand on voit ces stars, toutes ces paillettes, tout ça, on veut que ça parte en vrille, n'est-ce pas ?

Après avoir traité d'une violence désespérée dans des milieux populaires avec Notre jour viendra et Athena, Romain Gavras semble prendre le chemin d'un cinéma qui évoque celui de Ruben Östlund, spécialiste de la satire et de la catastrophe en milieu ultra-bourgeois. À ce jour, le tournage de Sacrifice est planifié pour débuter en septembre 2024.