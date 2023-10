Catherine Deneuve débarque dans l'univers Marvel !

Catherine Deneuve va devenir une version de Black Widow pour la série audio Marvel's Wastelanders prévue en novembre sur Audible, l'application de livres audio d'Amazon.

Catherine Deneuve chez Marvel, c'est fait !

Le studio Disney a prouvé qu'il était capable d'attirer de grandes stars au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU). Il faut dire que les films de super-héros sont devenus extrêmement puissants, engrangeant des sommes astronomiques au box-office mondial. Marvel a donc souvent fait venir des noms importants au sein de son écurie.

Parmi les très nombreux interprètes, on peut citer notamment Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Natalie Portman ou encore Anthony Hopkins. Il y a néanmoins des noms qu'on n'imaginerait pas être associé à Marvel, comme celui de Catherine Deneuve.

Black Widow pour un podcast

Et pourtant, l'actrice française va pouvoir ajouter ça à son CV. Qu'on se rassure, celle qui vient d'incarner Bernadette Chirac ne va pas enfiler un costume et faire des folies devant un fond vert. Comme l'a annoncé Audible, Catherine Deneuve va "simplement" prêter sa voix pour un podcast prévu le mois prochain. Il s'agira du troisième volet de la série audio Marvel's Wastelanders, disponible le 8 novembre aux abonnés d'Audible (filiale d'Amazon).

Marvel's Wastelanders ©Audible

Catherine Deneuve sera donc la voix française d'une super-héroïne, et pas n'importe laquelle puisqu'elle a été engagée pour être la VF d'une version de la Veuve noire (Black Widow en VO) - la plus célèbre étant la version portée à l'écran par Scarlett Johansson. Dans ce podcast, la Française sera cependant Helen Black et évoluera à New York, "presque 30 ans après le jour de la prise du pouvoir par les super-méchants, appelé aussi le « V-Day" indique Audible sur son site. L'actrice Stéfi Celma sera également présente pour prêter sa voix.

Enfin, rappelons que deux volets de la série audio Marvel's Wastelanders ont déjà été proposés. Dans les précédents, on pouvait entendre Antoine de Caunes et José Garcia, ainsi qu'Olivier Marchal et Assa Sylla.