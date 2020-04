Cathy Yan veut introduire un personnage iconique dans Birds of Prey 2

La réalisatrice Cathy Yan aimerait introduire une héroïne culte de l'univers DC Comics dans « Birds of Prey 2 », si la suite voit le jour. Ce serait une arrivée assez logique de cette figure féminine imposante.

Le 5 février dernier, la cinéaste Cathy Yan a tenté d'apporter un peu de nouveauté dans le DC Extended Universe (DCEU) en proposant Birds of Prey. Un film presque 100% féminin qui met en scène une bande d'anti-héroïnes badass. Malheureusement, le film s'est attiré des critiques largement négatives et un score assez léger au box-office de 201 millions de dollars. Des résultats qui vont peut-être empêcher la sortie d'une éventuelle suite. Pourtant, Cathy Yan a des idées.

Une protagoniste indispensable aux Birds of Prey

Cathy Yan aimerait développer la relation entre Harley Quinn et Poison Ivy dans Birds of Prey 2. Deux anti-héroïnes dont les chemins se croisent régulièrement dans les comics DC. Elles font d'ailleurs équipe dans la série animée Harley Quinn diffusée sur DC Universe. Malgré leur nature contradictoire, les deux femmes ont développé une forte amitié après leur première aventure ensemble. Elles continuent régulièrement d'unir leurs forces en cas de besoin. Puis, en 2015, les auteurs de comics Amanda Connor et Jimmy Palmiotti ont officiellement fait de leur relation une romance. C'est cet arc narratif que Cathy Yan aimerait explorer.

Posion Ivy est créé en 1966 par Robert Kanigher et Sheldon Moldoff. D'abord considérée comme une antagoniste récurrente de Batman, elle se transforme peu à peu en anti-héroïne protectrice de la nature aux méthodes souvent extrêmes. En 1997, elle apparaît au cinéma sous les traits d'Uma Thurman dans le risible Batman & Robin. Dans les comics, elle rejoint parfois l'équipe des Birds of Prey.

Pourtant, malgré sa popularité, Poison Ivy n'a pas encore rejoint le DCEU. Pendant un temps, ce personnage ambigu devait avoir son propre film avec Harley Quinn et Catwoman intitulé Gotham City Sirens. Mais comme de nombreux autres projets super-héroïques de Warner Bros, on n'en entend plus parler. Personne ne sait vraiment si le projet est encore d'actualité. Ainsi, Cathy Yan aimerait beaucoup l'incorporer dans Birds of Prey 2. Mais encore une fois, pas sûr que le projet se concrétise. Dans une interview à The Wrap, Cathy Yan a déclaré :

J'adorerais voir Poison Ivy et sa relation avec Harley Quinn. Je pense que les gens ne sont pas encore prêts à laisser tomber Harley Quinn. Et vous savez, Margot Robbie n'est pas prête non plus à abandonner le rôle pour le moment.

Margot Robbie reprendra effectivement le rôle d'Harley Quinn dans The Suicide Squad et semble très satisfaite de ce personnage. Le problème ne viendra certainement pas d'elle, mais de la direction de Warner Bros. Il n'est pas certain que le studio produise une suite à Birds of Prey. Et même si c'était le cas, pas sûr que Warner Bros donne son feu vert à une relation amoureuse entre les deux héroïnes. Affaire à suivre donc.