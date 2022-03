Catwoman : Halle Berry a accompli un exploit grâce à l'échec du film

La réputation du désastre "Catwoman" n'est plus à faire. Néanmoins, ce bide industriel et artistique a permis à Halle Berry de réaliser une prouesse qui l'a fait pénétrer dans un cercle très fermé où se retrouvent d'autres grands noms d'Hollywood.

Catwoman : un cuisant échec

Les adaptations des comics DC/Marvel sont les films qui font le plus d’entrées dans les salles et le genre n’a pas l’air de s’épuiser. Avant cette période dominée par les univers étendus, le cinéma s’est évidemment intéressé aux super-héros. Il y a eu d'éclatantes réussites (les Batman de Christopher Nolan, ceux de Tim Burton, la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, les X-Men). N’oublions pas, aussi, que des échecs ont vu le jour. Que ce soit Ghost Rider, Daredevil, Elektra, Green Lantern ou Spawn, ils se sont tous distingués par leur médiocrité. Nous pouvons également citer le naufrage Catwoman.

À sa tête, on retrouvait le Français Pitof. Le film suit Patience Philips, une femme timide qui travaille pour le compte d’une grande entreprise du monde cosmétique. Après avoir découvert un secret industriel, elle est tuée par ses employeurs. De retour parmi les vivants, elle devient Catwoman. Portée par des pouvoirs et une nouvelle personnalité décomplexée, elle entend bien régler ses comptes.

Double récompense pour Halle Berry

En plus d’être très logiquement un échec critique, Catwoman a réalisé une performance catastrophique au box-office mondial. Avec son budget de 100 millions de dollars, il n'en a récolté que 82 millions durant sa carrière dans les salles. Le film fait également tâche dans la filmographie de son actrice principale, Halle Berry. Lorsqu'elle tourne dedans, elle vient de décrocher quelque temps auparavant un Oscar pour son interprétation dans À l'ombre de la haine. Puisqu'il vaut mieux voir le verre à moitié plein, on peut dire que Catwoman lui permet néanmoins de réaliser une performance assez rare puisqu'elle rejoint la liste très restreinte des stars qui ont gagné un Oscar et un Razzie ! Pour rappel, les deux cérémonies sont aux antipodes. Quand la première sacre les meilleures performances, la seconde s'occupe de cibler les pires.

Lorsque sort Catwoman, Marlon Brando, Liza Minnelli, Faye Dunaway, Kevin Costner et Roberto Benigni ont déjà été doublement sacrés. Une liste de beaux noms qui prouve qu'une erreur peut arriver. Ils ont depuis été rejoints par Leonardo DiCaprio, Sandra Bullock, Al Pacino ou encore Nicole Kidman.