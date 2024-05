Cannes 2024 : on a vu un film unique avec une actrice remarquable qui n'a pas de dialogue

Avec "Caught by the Tides", Jia Zhangke propose un voyage en Chine de 2001 à 2023 et y filme aussi bien un amour raté que l'histoire d'un pays en mutation.

Le grand retour de Jia Zhangke à Cannes

6 ans après le superbe Les Éternels (2018), et après avoir réalisé le documentaire Swimming Out Till the Sea Turns Blue (2020), Jia Zhangke était de retour au 77e Festival de Cannes avec Caught by the Tides (en Compétition). Avec ce film, le réalisateur chinois ne change pas ses habitudes, dirigeant une fois de plus Zhao Tao (son épouse) dans un récit en trois temps. Il y raconte l'histoire d'un amour raté, d'une rupture et d'une tentative de se retrouver, dans un voyage étonnant de 2001 à 2023 en passant par 2006. Ce qui permet alors au cinéaste de "montrer l'essence même de ce qu'est la vie en Chine" disait-il en conférence de presse, et de dresser le portrait d'un pays en reconstruction permanente.

Une fusion d'images unique

La reconstruction, il l'aborde dans la forme même de son film, avec une première partie fascinante dans son travail de l'image. Le long-métrage s'ouvre (presque) sur un groupe de femmes qui chantent tour à tour des chants populaires. La mise en scène (des regards caméra et un format 4:3) donne une impression de documentaire. Puis apparaît finalement Zhao Tao, en pleine danse, dans un format 16:9. L'actrice semble rajeunie, et c'est le cas, puisque Jia Zhangke a utilisé pour Caught by the Tides des rushs de ses précédents films (le projet remonte à 2001). Et il ajoute enfin à cela des images d'archives issues de provinces où se déroule le film.

Caught by the Tides ©Ad Vitam

Jia Zhangke mélange ces images, y incruste même des photographies, et donne ainsi à son œuvre une forme unique et passionnante. On ne sait alors plus ce qui relève du vrai ou du faux, de la réalité ou de la fiction. D'autant plus lorsque la captation d'une caméra de surveillance se met à fusionner avec la comédienne fétiche du cinéaste dans un instant grandiose. Ce qui n'empêche pas ce dernier de faire preuve d'une certaine virtuosité avec sa caméra, comme avec ce long travelling latéral qui filme les passants d'une rue, dont certains semblent s'amuser de la présence de l'appareil.

Zhao Tao toujours aussi remarquable

C'est dans cette première partie que Caught by the Tides est le plus intéressant sur la forme. C'est aussi là que la musique, omniprésente dans le film, est la plus électrisante, allant du métal à l'électro-pop des années 2000 en passant par le trip hop, et avec toujours ces chants populaires chantés ici et là par des inconnues. Une musique qui remplace d'une certaine manière la parole du personnage de Zhao Tao, qui n'a ici aucun dialogue. De quoi faire passer Anya Taylor-Joy pour une vraie pipelette avec ses 30 lignes de dialogues dans Furiosa. Ce qui n'empêche pas Zhao Tao de dire énormément par les émotions qu'elle transmet et son regard. La comédienne livre là une prestation remarquable, comme à son habitude.

Zhao Tao - Caught by the Tides ©Ad Vitam

Son personnage est une femme comme une autre, qui voit son compagnon la quitter du jour au lendemain, en 2001. Ce dernier ayant besoin de trouver autre chose, il quittera une ville du nord de la Chine pour une zone au sud-ouest du pays. C'est dans cette région que Zhao Tao ira ensuite, dans l'espoir de le retrouver, mais ne fera finalement que déambuler dans des rues en travaux. Nous sommes cette fois en 2006, et la Chine fête l'obtention des JO de 2008. Un "simple" repère historique pour Jia Zhangke qui s'attarde sur l'attachement à un amour qui n'existe plus. Ou, plus globalement, sur le parcours de toute sa génération qui voit le temps passer et l'humanité s'éloigner de plus en plus. Jusqu'en 2023, en période de Covid, où les masques ont remplacé les visages, et où les robots qui occupent les centres commerciaux tentent, eux, inlassablement de communiquer.

Caught by the Tides de Jia Zhangke était présenté en Compétition Officielle au 77e Festival de Cannes. Le film sortira prochainement en salles.