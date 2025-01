Ce célèbre acteur va jouer Vladimir Poutine pour un réalisateur français

Olivier Assayas prépare une adaptation du roman "Le Mage du Kremlin", dans lequel Vladimir Poutine tient un rôle secondaire. Or, c’est un acteur très prestigieux qui va prêter ses traits à l’actuel président russe.

Olivier Assayas va adapter Le Mage du Kremlin

N’ayant pas réalisé de nouveau long-métrage pendant plusieurs années, Olivier Assayas est revenu en 2024 avec Hors du temps, un film sur sa relation avec son frère. Après ce projet très personnel, le cinéaste prépare un nouveau long-métrage : Le Mage du Kremlin.

Le nouveau film d’Olivier Assayas sera une adaptation du roman éponyme de Giuliano da Empoli, publié en 2022. Celui-ci prend place au début des années 90. L’auteur nous y raconte une rencontre qu’il a imaginée avec Vadim Baranov, un ancien artiste, producteur d’émissions de télé-réalité et conseiller influent de Vladimir Poutine. Vadim Baranov y raconte notamment son rôle dans l’ascension politique de Vladimir Poutine et son rapport au pouvoir, l’un des thèmes majeurs du livre.

Jude Law incarnera Vladimir Poutine !

Olivier Assayas avait donc besoin d’un acteur pour incarner Vladimir Poutine dans son prochain film. Et pour cela, il a enrôlé un comédien britannique très prestigieux : Jude Law. Au cours d’une récente interview avec Deadline, celui-ci a ainsi expliqué qu’il se glisserait bientôt dans la peau de l’actuel président russe. Il n’a d’ailleurs pas caché son appréhension devant le challenge présenté par ce rôle :

Je dis ça avec hésitation parce que je n’ai pas encore commencé à travailler dessus. Enfin, j’ai commencé, mais pour le moment ça ressemble à une ascension de l’Everest. Je suis au pied de la montagne et je regarde en-haut en me disant ‘Oh mon Dieu, pourquoi j’ai accepté ça ?’ C’est souvent ce que je ressens quand je dis ‘oui’ pour un rôle. Je me dis ‘Oh mon Dieu, comment je vais faire ça ?’ Mais c’est à moi de trouver la solution.

Jude Law sera en tout cas entouré d’une distribution de choix dans Le Mage du Kremlin. Il y retrouvera Alicia Vikander, annoncée au casting et avec qui il a collaboré pour Le Jeu de la Reine. Cette dernière a aussi déjà travaillé avec Olivier Assayas pour la série Irma Vep. On ne sait pas encore le rôle qu’elle tiendra dans le nouveau film du réalisateur français. En revanche, on sait que Paul Dano devrait y incarner Vadim Baranov.

Robinson (Jude Law) - Black Sea ©Universal Pictures

Quelle date de sortie pour le film ?

Le Mage du Kremlin n’a pas encore de date de sortie. Mais on comprend avec les propos de Jude Law que son tournage n’a pas encore commencé. Ce qui signifie que le film d’Olivier Assayas ne devrait pas être prêt à être dévoilé avant 2026.

Avant de le voir prêter ses traits à Vladimir Poutine, Jude Law sera à l’affiche de deux autres longs-métrages. À savoir The Order, réalisé par Justin Kurzel, et la nouvelle réalisation de Ron Howard, Eden. Les deux films devraient arriver dans les salles cette année. Mais leur date de sortie précise n’a pas encore été dévoilée.