Ce drame sur la Seconde Guerre mondiale émeut les abonnés Netflix dans le monde

Drame touchant sur un épisode de l’après-guerre en Italie, "Le Train des enfants" fascine de nombreux abonnés Netflix depuis sa mise en ligne sur la plateforme la semaine dernière.

Le Train des enfants, un drame historique post-Seconde guerre mondiale

Le mercredi 4 décembre dernier, Netflix a ajouté à son catalogue un nouveau drame historique italien : Le Train des enfants. Présenté avant cela au Festival international du film de Rome, le long-métrage est une adaptation du roman éponyme écrit par l’autrice napolitaine Viola Ardone, et publié en 2019. Il s’intéresse à l’un des épisodes survenus dans les années 1940 en Italie.

Le Train des enfants prend place dans les années suivant la Seconde Guerre mondiale. À cause du conflit, Naples est désormais dévastée et sa population particulièrement touchée par la pauvreté. Le Parti communiste italien propose alors aux familles de la ville d’envoyer leurs enfants dans des familles d’accueil au nord du pays, via des trains communément appelés « trains du bonheur ». La mère d’Amerigo Speranza décide de profiter de cette initiative. Le garçon de sept ans quitte ainsi la ville pour un nouveau départ dans la campagne émilienne.

Le film captive les abonnés Netflix

De nombreux abonnés Netflix se sont déjà intéressés à l’histoire racontée dans Le Train des enfants. Depuis la mise en ligne du film, celui-ci a passé plusieurs jours en tête des longs-métrages les plus vus de la plateforme dans de nombreux pays. Comme le montre FlixPatrol, il est actuellement le quatrième film le plus regardé sur Netflix, tous territoires confondus.

Les abonnés Netflix semblent donc captivés par cette histoire profondément touchante. Le Train des enfants met en lumière l’un des épisodes douloureux de l’après-guerre, pendant lequel de nombreux parents ont dû prendre la décision de se séparer de leurs enfants afin de leur offrir une vie meilleure. Pendant toute la durée du long-métrage, on ne sait pas si Amerigo retrouvera un jour sa mère…

Le nouveau film de Cristina Comencini

Le Train des enfants a été réalisé par Cristina Comencini, qui a notamment signé les drames Le plus beau jour de ma vie et La Bête dans le cœur. Christian Cervone a été choisi pour interpréter Amerigo. Le rôle de sa mère, Antonietta, a été confié à Serena Rossi. Barbara Ronchi a elle obtenu le rôle de la femme qui accueille Amerigo chez elle, Derna.

Si vous souhaitez à votre tour découvrir Le Train des enfants, rendez-vous sur Netflix.