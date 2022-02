Ce film avec Sami Bouajila et Seth Gueko a fait un bide à sa sortie avant de cartonner sur Netflix

Lors de sa sortie en 2019, "Paradise Beach" n'a pas vraiment rencontré le succès espéré. Mais le polar inspiré par de véritables anecdotes et porté par Sami Bouajila, Seth Gueko ainsi que Kool Shen cartonne actuellement sur Netflix.

Paradise Beach : c'est quoi ce polar avec Sami Bouajila ?

Après Chok-Dee et La Conquête, Xavier Durringer signe Paradise Beach. Sorti en 2019, ce polar débute avec les retrouvailles festives d'un groupe d'amis à Phuket, en Thaïlande. Fraîchement libéré de prison après quinze années d'incarcération en raison d'un braquage qui a mal tourné, Mehdi (Sami Bouajila) débarque là où tous ses compères ont fait fortune. Désireux de récupérer sa part du gâteau, l'ancien voleur découvre avec stupeur que l'argent s'est envolé.

Paradise Beach ©Océan Films

Mauvais investissements, associés mal intentionnés, pertes causées par le tsunami de 2004... Les raisons de leurs échecs financiers sont nombreuses. Mais elles ne seront pas suffisantes pour réussir à convaincre Mehdi de passer l'éponge. Dans ce petit coin de paradis, les règlements de comptes vont s'enchaîner. Tewfik Jallab, Mélanie Doutey, Hugo Becker, Kool Shen, Seth Gueko, Hubert Koundé, Dosseh, Nessbeal et Hache-P complètent la distribution.

Jean Miez, l'ancien criminel à l'origine du film

Xavier Durringer a coécrit Paradise Beach avec Jean Miez. Avant de se réorienter vers le cinéma et le petit écran, le scénariste entame une carrière criminelle très jeune. Après plusieurs vols de voitures, il est incarcéré à l'âge de 17 ans à Fresnes, selon Allociné. Rapidement fiché au grand banditisme, il est condamné à 20 ans d'emprisonnement deux décennies plus tard. Sauvé par sa passion pour la littérature, il retrouve la liberté après avoir effectué cinq ans de sa peine. À la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy, il se démarque lors d'un atelier théâtre et se fait repérer par un agent.

Jean Miez rencontre Xavier Durringer peu de temps après sa sortie à la fin des années 80. Ensemble, ils écrivent J'irai au paradis car l'enfer est ici. Le tandem travaille régulièrement ensemble, signant notamment le script du téléfilm Les Vilains. Le réalisateur dirige par ailleurs le scénariste et comédien dans Chok-Dee, La Conquête ou encore la série La Source.

Paradise Beach ©Océan Films

Pour Paradise Beach, Xavier Durringer et Jean Miez incluent de véritables anecdotes dans le scénario, comme le raconte le premier :

De par son passé d’ex-gangster et d’ex-taulard, Jean véhicule des histoires et des connaissances dignes de tragédies shakespeariennes. La séquence où Winny (Kool Shen) ordonne à sa femme de mettre ses mains sur la tête pour la punir, c’est une anecdote authentique que m’a racontée Jean Miez. Le film est truffé de ce genre de séquences qui montre le milieu du grand banditisme tel qu’il est. Jean Miez m’a bien expliqué la différence entre ces types-là et nous. On a un problème avec quelqu’un, parce qu’il doit de l’argent, parce qu’il couche avec votre femme, au pire du pire, on lui casse les dents ou les genoux. Eux, ils le butent direct.

Une seconde vie sur Netflix

Une volonté d'authenticité qui ne garantit pas un succès au cinéma. Lors de sa sortie, le long-métrage termine sa carrière dans les salles obscures en ayant à peine dépassé les 36 000 entrées. Paradise Beach vient d'obtenir sa revanche trois ans après cet échec cuisant.

Mis en ligne sur Netflix le dimanche 20 février 2022, le thriller s'est très vite retrouvé dans le top 10 des programmes les plus visionnés en France. Après être passé inaperçu, le film s'offre ainsi une seconde vie.