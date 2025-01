Ce film catastrophe est l'un des plus vus de tous les temps sur Netflix et sa suite arrive en 2025

En 2022, "Troll", réalisé par Roar Uthaug, est devenu un véritable phénomène sur Netflix. Classé parmi les films non-anglophones les plus vus de la plateforme, il s'est imposé comme une référence du genre catastrophe. La bonne nouvelle ? Une suite intitulée "Troll 2" arrivera en 2025, avec le même réalisateur aux commandes.

Troll, un succès colossal sur Netflix

Sorti en décembre 2022, Troll est un film catastrophe norvégien qui a rapidement conquis les spectateurs du monde entier. Le long-métrage, réalisé par Roar Uthaug (Tomb Raider), raconte l’éveil d’un gigantesque troll légendaire dans les montagnes norvégiennes, menaçant les villes et ses habitants.

L’histoire débute lorsqu’une équipe de forages menée par des scientifiques provoque accidentellement l’éveil d’un immense troll, endormi pendant des siècles dans les montagnes de Dovre, en Norvège. D’abord incrédules, les autorités norvégiennes réalisent rapidement l’ampleur de la menace. Mesurant plusieurs dizaines de mètres, la créature mythique se dirige lentement mais sûrement vers Oslo, détruisant tout sur son passage.

Pour tenter de comprendre et arrêter ce monstre, les autorités font appel à Nora Tidemann, une paléontologue spécialisée en mythologie nordique, interprétée par Ine Marie Wilmann. Aidée par son père, un fervent croyant des vieilles légendes locales, et un capitaine des forces armées, Nora doit percer les secrets entourant l’existence du troll. Très vite, elle découvre que ce dernier n’est pas qu’une simple créature de folklore mais le dernier survivant d’une race autrefois crainte et vénérée.

Dès ses premières semaines de diffusion, Troll a battu des records d’audience. Il est devenu le film non-anglophone le plus regardé sur Netflix, cumulant plusieurs centaines de millions d’heures de visionnage à travers le globe.

Inspiré par des classiques du genre catastrophe comme Godzilla ou Jurassic Park, Troll s’inscrit aussi dans la lignée des récits nordiques où la nature et les légendes ancestrales sont au cœur du récit.

Troll 2 sortira bien en 2025

Face à l'immense succès de Troll, Netflix a rapidement officialisé la mise en chantier d’une suite. Réalisée une nouvelle fois par Roar Uthaug, Troll 2 sera également écrite par Espen Aukan, scénariste du premier volet. Alors qu'aucune date n'avait été dévoilée, Netflix a profité de son annonce annuelle pour annoncer officiellement que le film arrivera cette année dans le monde. On peut imaginer qu'il sortira à la période de Noël.

Les détails concernant l'intrigue restent encore secrets, mais plusieurs rumeurs indiquent que le film pourrait approfondir l’histoire des trolls dans la culture scandinave. La fin ouverte du premier volet laissait déjà présager l’émergence d’autres créatures légendaires, ce qui pourrait constituer l’un des enjeux majeurs de cette suite. La relation entre les humains et ces monstres mythiques pourrait aussi être explorée davantage, posant des questions sur l’héritage culturel et le rapport à la nature.