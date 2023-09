Ce film culte que Tom Cruise a tourné sans être payé

En 1997, Tom Cruise incarne un agent de sportifs qui perd tout dans "Jerry Maguire". Une comédie dramatique que l'acteur a accepté de tourner gratuitement.

La dégringolade de Tom Cruise dans Jerry Maguire

Après avoir incarné un pilote de ligne intrépide dans Top Gun, un avocat en lutte contre une société corrompue dans La Firme et un brillant espion dans Mission: Impossible, Tom Cruise joue un homme qui perd tout dans Jerry Maguire. Dans ce film de Cameron Crowe (Presque célèbre, Nouveau départ) sorti en 1997 en France, le protagoniste qu'il incarne est un riche agent de sportifs à qui tout sourit.

Renommé, heureux en amour et entretenant des rapports privilégiés avec ses clients, Jerry dégringole lorsqu'un soir, il se lance dans la rédaction d'une note où il fustige le cynisme du métier et la perte de ses illusions. Licencié à cause de ses aveux et quitté par sa compagne, l'agent se retrouve au fond du trou. Alors qu'il tente de remonter la pente, il peut compter sur l'aide de sa collègue Dorothy (Renée Zellweger) et du footballeur Rod Tidwell (Cuba Gooding Jr.).

Jerry Maguire ©Sony Pictures Entertainment

À sa sortie, Jerry Maguire s'impose comme un succès au box-office, totalisant plus 273,5 millions de dollars de recettes mondiales. Tom Cruise décroche le Golden Globe du Meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale, tandis que Cuba Gooding remporte l'Oscar du Meilleur second rôle.

Un acteur investi

À l'origine, Cameron Crowe souhaite confier le rôle-titre de son projet à Tom Hanks, comme il l'explique à Alec Baldwin dans le podcast Here's the Thing en 2020. Mais ce dernier se consacre à son film That Thing You Do!, qu'il met en scène et dans lequel il joue. Le cinéaste songe alors à Tom Cruise mais est très vite mis en garde. Il raconte à ce sujet (via Allociné) :

Mes amis m'ont pris à part et m'ont dit : 'Lorsque Tom Cruise accepte un rôle, tu perds ton pouvoir. Tu ne peux plus rien faire. Ça se transforme en train de marchandises incontrôlable, (...) et tu pourras t'estimer heureux si tu aperçois ne serait-ce que le wagon de queue'.

Jerry Maguire (Tom Cruise) - Jerry Maguire ©Sony Pictures Entertainment

Un brin inquiet, Cameron Crowe reçoit un appel de la star, qui lui explique avoir adoré son script et lui propose de lui faire une lecture. Le réalisateur s'aperçoit que Tom Cruise est fait pour interpréter Jerry Maguire et assure que l'acteur a accepté de ne pas être payé pendant le tournage. Il est revanche rémunéré pour assurer la promotion du long-métrage. Un exercice dans lequel il s'investit pleinement. Le cinéaste se souvient :

Il a tout fait. À la fin de la semaine, nos chiffres avaient explosé. Il est venu avec toute la force dont il disposait pour nous dire : 'Ok les gars, je vais jouer gratuitement. Voilà ce pour quoi vous allez me payer. Je vais aller les voir et me donner à fond pour ce film'.

Une stratégie qui s'est avérée payante.