Ce film d’animation chinois fait mieux que Vice-Versa 2 et s’inscrit dans l’Histoire

Il s’agit de la toute première production non-hollywoodienne à inscrire son nom dans le top 10 des films les plus vus de tous les temps. En plus de cela, elle peut se targuer de battre le record jusque-là détenu depuis huit mois par Vice-Versa 2.

Le milliard au box-office mondial, une prouesse à ne pas sous-estimer

De nos jours, on attend des blockbusters et des films grand public qu’ils atteignent le milliard au box-office mondial. On en oublie que la mission est plus compliquée qu’il n’y paraît. Pourtant, entre 2023 et 2024, on en recense tout de même quelques uns : Super Mario Bros., le film, Barbie, Oppenheimer, Deadpool & Wolverine et dernièrement Vice-Versa 2.

Le film de Pixar a généré 1,46 milliard de dollars au box-office mondial à l’été dernier et réuni 8,4 millions de spectateurs dans les salles françaises. À ce titre, le film de Kelsey Mann a réalisé une prouesse en devenant le premier film d’animation à franchir la barre du milliard. Vice-Versa 2 se classe ainsi parmi les 12 longs-métrages qui ont ayant récolté le plus de recettes à l’international.

Mais ce record aura été de courte durée. Riley et ses émotions viennent en effet d’être détrônés par plus fort.

Ne Zha 2 plus fort que Vice-Versa 2

Qui aurait pu croire qu’un film d’animation ferait mieux que le carton Vice-Versa 2, sorti il y a huit mois tout juste ? C’est pourtant ce qui est arrivé il y a quelques semaines, lors de la sortie de Ne Zha 2, un film d’animation chinois. Ce film familial est tout simplement devenu le film d’animation le plus rentable de l’Histoire. Depuis sa sortie le 29 janvier dernier sur le sol chinois, Ne Zha 2 a même récolté 2 milliards de billets verts. Son budget est estimé à 80 millions de dollars.

Par ailleurs, le film réalisé par Jiao Zi entre encore un peu plus dans l’Histoire. En effet, le milliard récolté s’est fait sur un seul marché, celui de la Chine. Avec une telle performance, Ne Zha 2 se classe sixième du top 10 des films les plus vus dans le monde, dominé par Avatar, Avatar : La Voie de l’eau et Avengers : Endgame qui clôt le podium.

Les chiffres de Ne Zha 2 pourraient encore grimper puisque une distribution dans 37 pays européens, dont la France, est annoncée pour les prochains jours, selon Variety. L’histoire suit Ne Zha, en enfant démon dans la mythologie chinoise du XVIème siècle, qui se lance dans une quête pour récupérer un élixir. Avec, il doit sauver le prince dragon Ao Bing. Durant son voyage, Ne Zha va découvrir qu’un complot se trame et pourrait bien déclencher une guerre.