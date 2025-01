Ce film de guerre aux 2 Oscars est l'un des plus aimés sur Netflix mais il quitte la plateforme dans quelques jours

Plus que quelques jours pour découvrir "1917", le film de guerre spectaculaire réalisé par Sam Mendes. Récompensé par deux Oscars, ce chef-d’œuvre cinématographique, connu pour son incroyable plan-séquence et son réalisme saisissant, quittera Netflix France le 31 janvier. Une occasion à ne pas manquer pour plonger dans l’horreur de la Première Guerre mondiale à travers un récit haletant et immersif.

Au cœur du chaos de la Première Guerre mondiale

Sorti en 2019, 1917 s’impose comme une véritable prouesse cinématographique, et plonge les spectateurs dans les tranchées de la Grande Guerre avec une intensité rarement égalée. L’histoire suit deux jeunes soldats britanniques, Schofield et Blake, chargés de traverser le territoire ennemi pour délivrer un message essentiel qui pourrait sauver un bataillon entier, dont le propre frère de Blake. Ce voyage à travers un no man's land truffé de pièges et de dangers est raconté en temps réel, pour témoigner de l’urgence de la mission et du danger de tous les instants.

Dès les premières minutes, le film se démarque par sa réalisation audacieuse. Sam Mendes opte pour une mise en scène en (faux) plan-séquence continu, pour créer l’illusion d’un unique plan sans interruption. Ce choix technique, réalisé grâce à une coordination millimétrée entre les acteurs, les opérateurs caméra et les équipes techniques, permet de plonger le spectateur au plus près des protagonistes pour une véritable expérience sensorielle.

Le chef opérateur Roger Deakins, lauréat de l’Oscar de la Meilleure photographie, sublime chaque scène en jouant habilement avec la lumière naturelle et les environnements hostiles.

Une œuvre saluée par la critique et le public

Lors de sa sortie en salles, 1917 a immédiatement conquis le public et la critique, s’imposant comme l’un des films les plus marquants de l’année. Encensé pour sa réalisation technique et son approche immersive, le film a généré plus de 385 millions de dollars au box-office mondial, un véritable exploit pour un long-métrage aussi ambitieux.

Au-delà de son succès commercial, 1917 s’est distingué dans de nombreuses cérémonies prestigieuses. Aux Oscars 2020, il a remporté deux récompenses majeures, dont celle des Meilleurs effets visuels, qui ont permis d’intégrer des environnements numériques de manière fluide et réaliste, et celle de la Meilleure photographie, saluant le travail exceptionnel de Roger Deakins. Le film a également été plébiscité lors des Golden Globes, où il a décroché le prix du Meilleur film dramatique ainsi que celui du Meilleur réalisateur pour Sam Mendes, qui avait confié lors de son discours de remerciement s'être grandement inspiré de l'histoire vraie de son grand-père.