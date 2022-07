Ce film d'horreur avec un acteur de "Stranger Things" cartonne sur Netflix

Privé de sortie au cinéma en France, "The Turning" vient de débarquer sur Netflix. Dans cette adaptation de la nouvelle "Le Tour d'écrou" d'Henry James, deux enfants ont un comportement inquiétant avec leur gouvernante, qui doit en plus cohabiter avec eux dans une demeure hantée...

The Turning : une gouvernante prise au piège

Réalisatrice de clips pour de nombreux artistes, de David Bowie à Christina Aguilera en passant par Björk, The Cure et Leonard Cohen, Floria Sigismondi signe son premier long-métrage en 2010 avec Les Runaways. Dix ans après ce film musical porté par Dakota Fanning et Kristen Stewart, elle s'essaie à l'horreur avec The Turning.

Privé de sortie au cinéma en France, ce projet est l'adaptation de la nouvelle Le Tour d'écrou d'Henry James. The Turning débute avec l'arrivée de Kate Mandell (Mackenzie Davis) dans une vaste propriété isolée. Embauchée en tant que gouvernante, elle doit s'occuper des jeunes orphelins Flora et Miles Fairchild, incarnés par les prometteurs Brooklynn Prince (The Florida Project) et Finn Wolfhard (Stranger Things, Ça).

The Turning ©Universal Pictures

Mais très vite, entre le comportement bizarre des enfants et les apparitions effrayantes qui surviennent dans le manoir, l'héroïne voit son séjour virer au cauchemar. Bénéficiant d'une esthétique soignée, le film devrait - en plus des sursauts qu'il provoque - rester en mémoire pour sa fin étrange, qui suscite de nombreuses interrogations depuis sa sortie.

Quand les enfants font très peur...

La même année que The Turning, Mike Flanagan s'inspire lui aussi de la nouvelle Le Tour d'écrou pour The Haunting of Bly Manor, seconde saison bouleversante de son anthologie horrifique après The Haunting of Hill House. Un programme avec de nombreuses similarités mais à travers lequel le cinéaste et réalisateur distille davantage ses propres thématiques, et où les jeunes Amelie Bea Smith et Benjamin Evan Ainsworth impressionnent autant que Brooklynn Prince et Finn Wolfhard.

Esther ©Warner Bros.

Les spectateurs en quête d'un programme où des enfants terribles font régner la terreur peuvent également se tourner vers The Children, dans lequel des bambins basculent dans une folie meurtrière au moment des fêtes de Noël. Dans Le Village des damnés de Wolf Rilla et dans son remake mis en scène par John Carpenter, les plus jeunes habitants d'un village se retournent de manière inquiétante contre le reste de la population. Dans Esther, Vera Farmiga et Peter Sarsgaard adoptent une fillette qui n'est pas aussi douce qu'elle le prétend. Par ailleurs, mieux vaut ne pas énerver la petite Drew Barrymore dans Charlie au risque de la voir tout brûler.

Dans le récent The Innocents, quatre enfants se découvrent des pouvoirs et certains d'entre eux décident d'en abuser dangereusement. Enfin, la référence ultime reste évidemment Regan MacNeil, l'adolescente interprétée par Linda Blair et possédée par le démon Pazuzu dans le classique L'Exorciste. Sans oublier les jumelles Grady de Shining...