Ce film est le meilleur jamais fait selon Quentin Tarantino

On le sait : Quentin Tarantino est un boulimique de cinéma. En plus de mettre en scène ses films, il offre régulièrement des opinions tranchées sur le septième art. Et récemment, il a désigné le meilleur film jamais réalisé, selon lui. Verdict ?

Quentin Tarantino : le réalisateur-cinéphile

Depuis son plus jeune âge, Quentin Tarantino est un passionné du cinéma, ne cessant de regarder des films (principalement ceux de kung-fu et de blaxploitation). Presque autodidacte, il ne suit pas d'école de cinéma mais se révèle être un talentueux scénariste qui sait broder des histoires. C'est ainsi qu'après avoir travaillé comme projectionniste et ouvreur dans un cinéma pornographique, il bosse durant plusieurs années dans une boutique de location de vidéos où il augmentera sa quantité de visionnage de films.

La suite de sa carrière, on la connaît : rencontre avec Roger Avery, travail sur les scénarios de True Romance et Tueurs nés, puis percée en tant que réalisateur grâce à des succès comme Reservoir Dogs et Pulp Fiction. Toutefois, malgré la célébrité, Quentin Tarantino est resté ce même fou de cinéma qui continue à suivre des longs-métrages d'un peu partout dans le monde.

Faisant des classements réguliers de ses films préférés ou de ceux qu'il a suivis durant l'année, il est presque devenu une caution publicitaire pour certaines productions que le réalisateur a validées.

En outre, il a créé son propre festival à Austin : le Quentin Tarantino Film Festival. Il possède également son propre cinéma, inauguré en 2007.

Beverly Cinema

Et le meilleur film selon QT est...

C'est dans un entretien donné au podcast Reel Blend que Quentin Tarantino a dévoilé quel film était, selon lui, le plus grand jamais réalisé :

Je pense que Les Dents de la Mer est le plus grand film jamais fait. Peut-être pas le meilleur, mais le plus grand jamais fait. Il n'y a pas mieux. Et il y a eu un avant et un après ce film.

Sorti en 1975 et réalisé par Steven Spielberg, Les Dents de la Mer est souvent considéré comme le premier blockbuster moderne via son budget mais également sa campagne publicitaire qui fut très importante. Énorme succès critique et commercial, il a permis à son réalisateur de définitivement lancer sa carrière. De plus, il a ouvert la voie à de nombreux films d'action à gros budget qui sortiront, comme Les Dents de la mer, durant la période estivale pour attirer le plus de monde possible.

Et c'est sur ce point là que Quentin Tarantino insiste, pour déclarer que ce film est le meilleur jamais fait :

Ce genre de films n'était pas le mieux réalisé. À l’époque, c'étaient des commandes passées à des réalisateurs de studio qui ont fait de leur mieux, ce qui est l'opposé de Spielberg, qui a dit : "moi, c'est exactement ce genre de films que j'aime". C'est pour faire ce genre de film qu'il a été mis sur cette Terre. Et il va les faire jusqu'à son dernier souffle, aussi efficacement que possible.

L'ambition de Spielberg a sans doute poussé Quentin Tarantino à accomplir également ces mêmes objectifs.